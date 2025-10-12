“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

Santiago 9 de septiembre 2025. El comando de la candidata presidencial de Evelyn Matthei realiza punto de prensa tras la reunion semanal de su comite politico. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) abordó este domingo el avance de la campaña presidencial y las confrontaciones que se han desarrollado esta semana entre dos de las cartas presidenciales de la oposición, José Antonio Kast (Republicano) y Evelyn Matthei (UDI), y sus comandos.

El miembro del comando político de Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile, criticó el desarrollo que ha tomado la campaña los últimos días e instó a unificar a la derecha en contra de la carta del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

“ El rival a vencer es claramente la continuidad de este gobierno , representado claramente en una candidata del Partido Comunista que es Jeannette Jara, lo que no obsta a que efectivamente nosotros podamos contraponer programas de gobierno”, enfatizó Cruz-Coke en una entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Evelyn Matthei, José Antonio Kast (Fotos: Aton)

En ese contexto, el senador por la Región Metropolitana en la 7° Circunscripción, fue consultado por las declaraciones en contra de José Antonio Kast de su candidata en la Radio Rock and Pop, donde señaló: “Me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llega a ser presidente”.

“Yo lo que creo es que el desafío que plantea Evelyn Matthei es confrontemos ideas, ¿verdad? Si eso no es así, claramente él tendrá también que defenderlo. Yo no quiero salir a atacar a José Antonio Kast, sí creo que tiene debilidades enormes en términos de poder enfrentar a Jara en segunda vuelta", señaló al respecto el senador.

Volviendo a enfatizar en la unión de la oposición, Cruz-Coke criticó también, durante la entrevista, lo planteado por el jefe de campaña de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, en la columna de opinión “Parásitos”.

Foto: Andres Perez Andres Perez

“Tenemos que el jefe de campaña de José Antonio Kast, que fue funcionario del gobierno de Piñera, que trabajó en la bancada de la UDI, tilda de parásitos a todos quienes hemos trabajado en gobiernos o de la concertación o del presidente Piñera. Entonces, se dicen cosas que no se deben decir, y yo creo que es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jeanette Jara , porque, insisto, Jeanette Jara tiene todas las posibilidades abiertas hoy día para ser presidente de la República”, explicó.

Por ello, el senador instó al candidato republicano a participar en todos los foros y debates que sigan durante la campaña para zanjar diferencias.

“Evelyn Matthei ha asistido no solamente a los debates donde tú divides el tiempo por ocho, a aquellos programas donde los periodistas le preguntan durante una hora y media distintas materias. Y acá parece que hay ciertos temas que no se quieren abordar. Y yo creo que precisamente para salirnos de esta pelea infausta entre comandos, hay abordarlos los temas y luego veremos que sucede hacia adelante”, señaló Cruz-Coke.