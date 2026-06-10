Carrera a la ONU: Bachelet asiste a segundo debate y prepara nueva gira a países del Consejo de Seguridad

La expresidenta Michelle Bachelet participó la mañana de este martes en un nuevo debate entre los candidatos que postulan a liderar la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

En el foro también estuvieron de manera presencial las candidatas María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica). Macky Sall (Senegal), en tanto, envió una grabación, y Rafael Grossi (Argentina) no estuvo presente.

En la hora y 15 minutos que se extendió el encuentro, la chilena expuso sus propuestas, primero en el intercambio de ideas con las otras dos postulantes presentes en el auditorio, y luego, en la parte final, tuvo dos minutos adicionales para dar un cierre a su participación.

En el debate mismo, los tópicos rondaron en torno a la nueva gobernanza de la ONU, multilateralismo, derechos humanos, ciencia y tecnología.

Bachelet apuntó que el siguiente ciclo de Naciones Unidas, para suceder a António Guterres, debe ser liderado por una mujer, aunque -dijo- “no cualquier mujer”.

En materia de derechos humanos, la otrora dos veces jefa de Estado sacó a relucir su paso como alta comisionada para los DD. HH. de la ONU, y dijo: “Si yo fuera secretaria general, lo que intentaría hacer es, por así decirlo, incluir la perspectiva humana en todas las áreas en las que necesitamos trabajar como ONU, porque esa es la única manera de construir sobre eso”.

Otro énfasis fue la coordinación de políticas y acciones internacionales para la resolución de problemas. “También debo decir que el multilateralismo tiene muchos problemas. Pero si no tuviéramos un sistema multilateral, los niños en los campos de refugiados no tendrían vacunas, las personas desplazadas no tendrían apoyo”, señaló.

En su cierre, la expresidenta destacó que si bien la ONU “no es una institución perfecta, y quienes hemos trabajado allí lo sabemos muy bien”, recalcó que “puede proteger a las personas. Y cuando falla, las personas pagan las consecuencias”.

“No me postulo para secretaria general para administrar el presente. Me postulo para ayudar a construir las Naciones Unidas que los próximos 80 años exigen. Y este es mi compromiso con ustedes: defenderé el multilateralismo, no cualquier multilateralismo, sino uno firmemente arraigado en los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas. Seré una secretaria general independiente, siempre presente sobre el terreno. Cuando surjan conflictos, estaré allí, ofreciendo mediación e insistiendo en el respeto al derecho internacional”, añadió.

Como parte de los pilares de su propuesta al máximo cargo del organismo, agregó que: “Reformaré esta organización para hacerla más ágil, más eficiente y más responsable, y lo haré mediante el diálogo y la construcción de consensos. Ninguna reforma puede ir en detrimento de los principios que definen la institución. Los pilares de la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos no son ajustables ni negociables. Liderar significa lograr objetivos difíciles sin comprometer su integridad”.

“Mi mensaje de fuerza va dirigido a personas de todo el mundo, especialmente a niños y niñas: es posible, con valentía y creatividad”, destacó.

Y luego agregó: “Pongo mi experiencia y mi compromiso con los principios al servicio de la gran tarea de convertirme en la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas. Me sentiré honrada por su confianza. Pero, permítanme decir que, para ser la primera secretaria general, sería valioso contar con la participación de todos los países, de todos los que organizan la Secretaría y su estructura, de todos los que sienten, porque los 193 Estados miembros necesitan sentir que las Naciones Unidas les pertenecen".

Tanto Espinosa como Grynspan abordaron los mismos temas que Bachelet y no hubo polémicas ni enfrentamientos directos. Esto, en la misma tónica del primer debate en el que participó la dos veces presidenta, en Londres, donde los abanderados se concentraron en exponer sus ideas y propuestas para suceder al portugués António Guterres.

A recargar pilas

La participación de Bachelet en este segundo debate por la Secretaría General de la ONU se produce luego de su travesía internacional en búsqueda de apoyos, que en las últimas semanas la tuvo en Francia, Reino Unido, China y Rusia, con reuniones de alto nivel con autoridades de dichas naciones.

Se trata de cuatro de los cinco países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los mismos que tienen la facultad para vetar su candidatura. La apuesta de Bachelet y su equipo -su nominación es impulsada por México y Brasil, además de contar con un grupo de expertos chilenos a disposición- es reunirse con los presidentes de estas naciones.

De momento solo logró concretar dicho encuentro con Emmanuel Macron, de Francia, algo que no han logrado conseguir los otros candidatos. En Reino Unido, China y Rusia debió juntarse con los cancilleres. Por otro lado, aún está pendiente una cita con un representante de Estados Unidos, el otro país con poder de veto en la ONU.

Tras su paso por Ginebra, Bachelet intentará aprovechar su estancia en Europa para reunirse con algún otro representante del Consejo de Seguridad, ya que además de los cinco miembros permanentes, hay otros 10 países que incorporan la entidad de la ONU de manera temporal, con cuyos líderes también apuesta a reunirse Bachelet. De ellos, en Europa se encuentran Grecia, Dinamarca y Letonia, país con el que tuvo gestiones hasta Gabriel Boric en septiembre de 2024.

Luego, entre los planes de Bachelet está contemplado retornar a Santiago el fin de semana, para aprovechar de descansar, ya que en su equipo reconocen que esta gira en Europa ha sido intensa para la exmandataria. Luego, sin embargo, vendrán reuniones para programar una nueva gira internacional para sellar apoyos en favor de su candidatura.