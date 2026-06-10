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    Política

    Tras acuerdo parlamentario: Senado despacha a comisión mixta reforma política impulsada por Elizalde

    Durante la semana pasada, se había generado un acuerdo entre los senadores para rechazar algunas normas y obligar a la mixta, para abrir la posibilidad de una nueva discusión de la iniciativa y mejorar su redacción.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    A comisión mixta fue finalmente despechada este martes por el Senado la reforma política, presentada en junio de 2025 por el entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde, luego de que fuera rechazada por la Sala de la Cámara Alta.

    En lo esencial, la propuesta -que ya fue aprobada por el Senado, en primer trámite, y luego por la Cámara- busca fortalecer a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

    Durante la semana pasada, se había generado un acuerdo entre los senadores para rechazar algunas normas y obligar a la mixta, para abrir la posibilidad de una nueva discusión de la iniciativa y mejorar su redacción.

    De esta forma, se rechazó por un voto a favor, 37 en contra y una abstención una modificación realizada por la Cámara de Diputados respecto de la constitución de los partidos políticos, en concreto, en referencia a la declaración de principios de las colectividades.

    Sin embargo, la totalidad de las otras modificaciones realizadas por la Cámara Baja fueron visadas por una amplia mayoría.

    Tras esto, se decidió que los senadores integrantes de la Comisión de Gobierno Interior serán los representantes de la Cámara Alta en la mixta.

    Acuerdo para la mixta

    Ya el pasado 5 de junio, en una reunión de comités realizada en la sede del ex Congreso en Santiago, los representantes de los distintos bloques del Senado llegaron al acuerdo de revisar algunas normas de la reforma política que presentó el gobierno de Gabriel Boric.

    En este sentido, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), adelantaba que se revisaría la necesidad de enviar algunas normas a comisión mixta “para su nueva discusión o mejor redacción o derechamente despacharlo”.

    “Esto fue conversado en la reunión de comités porque un proyecto de esta envergadura requiere de este nivel de diálogo y responsabilidad legislativa”, añadió en ese entonces timonel de la Cámara Alta.

    El articulado al que hacía referencia Núñez tiene que ver con la cantidad de firmas que requeriría un candidato a parlamentario independiente, en comparación a un aspirante a la presidencia de la República bajo esa misma condición.

    Además, entre los senadores causa ruido la forma en que están redactadas las normas referidas a los comités parlamentarios, particularmente a las que le confieren mayores poderes sobre sus representantes.

    Más sobre:Reforma políticaSenadocomisión mixta

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