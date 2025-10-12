SUSCRÍBETE
Política

Criteria: Jara empata con Kast en primera vuelta tras sufrir leve caída, mientras Matthei continúa tercera

En los resultados para la primera vuelta presidencial, la carta oficialista marcó un 26% de las preferencias al igual que el fundador del Partido Republicano.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

Este domingo 12 de octubre se dieron a conocer los resultados de la última encuesta Criteria. Según las cifras entregadas por el instrumento de medición, los candidatos José Antonio Kast (Republicano) y Jeannette Jara (PC) estarían empatados en el primer lugar tras un leve descenso en el apoyo a la carta oficialista.

En ese sentido, en el ítem Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías? no existieron variaciones respecto al orden de preferencias de los candidatos.

Sin embargo, la carta del oficialismo, Jeannette Jara, habría sufrido un descenso de un punto (del 27% al 26%) en las preferencias. Por ello, se generaría un empate técnico con José Antonio Kast, que mantiene el apoyo registrado durante la semana pasada (26%).

Criteria

Más atrás continúa la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI). En esta última medición registró un 17% de los apoyos. En cuarto lugar se encuentra la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que registra un 8%.

En quinto lugar le sigue uno de los fundadores del Partido de la Gente, Franco Parisi, que marca también un 8%. Cierran la medición los independientes Harold Mayne-Nicholls con un 3%, Marco Enríquez-Ominami con un 1% y Eduardo Artés también con un 1%.

El estudio registró además que un 8% de los encuestados marcaría blanco o nulo.

Frente a la consulta ¿Quién crees que será el próximo presidente (a)?, un 38% de los encuestados se decantó por José Antonio Kast, quien subió dos puntos en comparación a la última medición. Con un 32% le sigue Jeannette Jara, quien mantuvo sus preferencias en este ítem.

Criteria

Escenarios de segunda vuelta

La medición de Criteria también evaluó una serie de escenarios eventuales para la segunda vuelta. En ese sentido, en un enfrentamiento entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el primero registraría un 46% (-1) de las preferencias contra un 33% (-3) de la carta oficialista. Un 21% (+4) señala que marcaría nulo o blanco.

En un escenario entre Jara y Matthei, esta última resultaría vencedora con un 40% (-1) frente al 31% (-3) de Jara. Un 29% (+4) votaría nulo o blanco según el estudio.

En el caso de enfrentarse Parisi con Jara, un 38% (+4) de los encuestados señaló que marcaría blanco o nulo. En aquella contienda, la vencedora sería Jara con un 33% (-2) de las preferencias, contra un 29% (-2) de Parisi.

Finalmente, en el caso de una segunda vuelta entre Kaiser y Jara, la carta oficialista triunfaría con un 35% (-2) de los votos contra un 32% (-3) del líder del PNL. Un 33% (+5) de los encuestados anularía o dejaría el voto en blanco.

Criteria

Aprobación presidencial

En esta última medición, la aprobación a la figura del Presidente Gabriel Boric sufrió un fuerte descenso (-4) en su aprobación, que pasó a ser de 30%. En tanto, un 60% (+2) desaprueba la conducción del Mandatario.

Mientras tanto, la aprobación al gobierno registró un 29% (-2) de apoyo y un 63% (+2) de desaprobación.

Criteria

