SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con la nieve de Ñuble como testigo: Renato Sanhueza y Francisca Garrido se coronaron en el Gran Fondo Nevados de Chillán

Cerca de 400 ciclistas enfrentaron los 117 kilómetros del trazado cordillerano, coronando una meta bajo la nieve que evocó las jornadas más heroicas de grandes vueltas, con un final totalmente blanco.

Por 
La Tercera

Con una meta en medio de la nieve, en una postal que recordó las legendarias etapas del Giro de Italia, como las del Passo Gavia o el Passo Stelvio, el Gran Fondo Nevados de Chillán – Valle Las Trancas 2025 cerró su primera edición en el puerto de montaña de la cordillera de Los Andes, cargado de emoción.

Y fue en ese escenario inolvidable donde Renato Sanhueza, del Plus Performance, se consagró campeón absoluto tras una exigente fuga en solitario, deteniendo el cronómetro en 3 horas, 35 minutos y 49 segundos. En damas, la triatleta Francisca “Panchu” Garrido, del Triatlón UC, conquistó la categoría femenina con temple y ritmo constante hasta coronar la meta en Alto Nevados con un tiempo de 3 horas, 51 minutos y 18 segundos.

El podio en varones lo completaron Mateo Mendoza (Triatlón UC, 3:36:10) y Clemente Jaramillo (Plus Performance, 3:39:22); en damas, la internacional Léa Riccoboni (3:55:10) y Florencia Vásquez (4:02:23) se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente. Con cerca de 400 corredores en ruta y una cordillera teñida de blanco, Ñuble vivió una jornada que ya se escribe entre las grandes epopeyas del ciclismo chileno.

La carrera

A las 08:30 de la mañana, frente a la Catedral de Chillán, el rugido de cientos de rodados marcó el inicio de una jornada inolvidable. Desde la Plaza de Chillán, avanzando entre vítores, banderas y aplausos de vecinos que transformaron el centro de la ciudad en un verdadero estadio al aire libre, la caravana multicolor se abrió paso hacia Coihueco y Pinto, en una ruta que combinó emoción deportiva, identidad territorial y paisajes de montaña que dejaron sin aliento.

El pelotón, encabezado por figuras del equipo Plus Performance y triatletas de la Universidad Católica, tomó rápidamente ritmo de competencia. Desde las primeras avenidas de Coihueco, los corredores comenzaron a estirarse, anticipando lo que sería el desafío monumental: alcanzar la meta en el corazón de Nevados de Chillán, a más de 1.800 metros de altitud.

El tramo hacia Pinto marcó un punto de inflexión. Allí se incorporaron los participantes del Medio Fondo (55K), y con ellos el calor de una comunidad volcada a las calles. Pero la postal más imponente llegaría más arriba: durante la madrugada, una nevada cubrió la cordillera y acompañó el ascenso de los corredores, ofreciendo imágenes que parecían sacadas de una Gran Vuelta. Cascadas, bosque nativo y copos cayendo sobre cascos y tricotas dieron al Gran Fondo su sello único.

Voces de los protagonistas

El campeón de la primera edición, Renato Sanhueza, reconoció la emocionante disputa que se vivió en la carrera. “Fue una carrera durísima desde el kilómetro 50. Me logré fugar junto a mi compañero Clemente y desde ahí mantuvimos un ritmo alto en medio de un paisaje realmente hermoso. Ganar en este escenario es un orgullo enorme, no todos los días se tiene la oportunidad de competir entre nieve, montaña y tanta gente alentando en el camino”, señaló.

En tanto Francisca Garrido, la campeona general femenina, detalló la dura disputa que hubo en las damas: “Fue una carrera muy desafiante, con ataques desde el principio. Logré meterme en un buen grupo y mantenerme hasta el tramo final, donde seguí a mi ritmo para poder asegurar la victoria. Terminar bajo la nieve fue un privilegio, una experiencia que pocas veces se vive en el deporte. La organización estuvo impecable y el entorno fue simplemente espectacular, fue algo mágico. El próximo año sin duda vuelvo”.

Fernando Almuna, director de Epic Rides Chile, la productora a cargo de esta hazaña, se manifestó conforme tras el éxito en la primera edición del Gran Fondo Nevados de Chillán. “Estamos muy contentos con cómo resultó esta primera edición. A pesar de que el pronóstico del tiempo nos tenía inquietos, el día nos regaló una carrera increíble Creo que Ñuble demostró que puede albergar eventos de clase mundial, uniendo tres comunas y mostrando a deportistas de todo Chile y del extranjero la belleza de este lugar”.

Más sobre:CiclismoChile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción

Investigan homicidio perpetrado con un arma de fuego en Vicuña

Coordinadora de Jara reconoce rol de Tohá y destaca que la diversidad de visiones son “un valor y un activo para nuestro trabajo”

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

FREVS por destitución del director del SAG: “Nos preocupa que pudiera ser continuidad de la represalia política”

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

3.
Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”

4.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Libertad por la Copa Libertadores Femenina en TV y streaming

Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción
Chile

Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción

Investigan homicidio perpetrado con un arma de fuego en Vicuña

Coordinadora de Jara reconoce rol de Tohá y destaca que la diversidad de visiones son “un valor y un activo para nuestro trabajo”

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile
Negocios

Deuda silenciosa: el alto costo de la contaminación en Chile

Mercado Libre imparable: “Estamos acelerando la industria del e-commerce”

La creación de nuevas AFP comienza a atraer interesados

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia
Tendencias

El Galaxy Z Flip 7 de Samsung es un plegable de concha asediado por la competencia

Podrían legalizar los tatuajes en Corea del Sur: cómo trabajan los tatuadores en medio de la censura

Cartas Pokémon: la nueva inversión estrella que tendría un rendimiento del 3000%

Con la nieve de Ñuble como testigo: Renato Sanhueza y Francisca Garrido se coronaron en el Gran Fondo Nevados de Chillán
El Deportivo

Con la nieve de Ñuble como testigo: Renato Sanhueza y Francisca Garrido se coronaron en el Gran Fondo Nevados de Chillán

Tenso cruce: Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Ariel Holan tras el duelo entre Vélez y Rosario Central

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Libertad en la Copa Libertadores femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”
Cultura y entretención

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

La trastienda del último concierto de Lucybell: ver el fin de un coloso del rock chileno

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza
Mundo

Trump encabezará discurso en Israel y cumbre de paz en Egipto para consolidar acuerdo sobre Gaza

Cofundador del Tren de Aragua a la espera de ser extraditado a Chile pide a Petro participar en plan de Paz Total

Coordinador israelí confirma que la liberación de los rehenes comenzará este lunes 13

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen