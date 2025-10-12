Homicidio en Limache: hombre queda en prisión preventiva y coimputada con orden de detención

Este domingo se registró un homicidio con arma cortante en Limache, Región de Valparaíso. El autor del delito fue detenido en flagrancia por la Policía de Investigaciones (PDI).

Por esto, el imputado quedó en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 90 días.

El fiscal de Limache, Iván Morales, informó que “se formalizó ante el Tribunal de Garantía de Limache al imputado Miguel Ángel Ortiz por el delito de homicidio respecto de la víctima, Mario Barrera".

“El hito que tuvo lugar el día de ayer, 11 de octubre, alrededor de las 16.00 de la tarde en el sector de Callejón González de la comuna de Limache. Se practicaron diligencias investigativas por parte de la Brigada de Homicidio de Valparaíso quienes pudieron dar con el paradero del imputado el cual fue formalizado el día de hoy", explicó.

Agregó que “en dicha formalización se solicitó la prisión preventiva la cual fue acogida por el Tribunal de Garantía. Junto con eso se solicitó una orden de detención respecto de la coimputada en estos hechos doña Elizabeth Olivares Añasco respecto de la cual el tribunal accedió“.

Cabe recordar que la víctima corresponde a un sujeto de 60 años de nacionalidad chilena, quien mantenía antecedentes penales.