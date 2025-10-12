PDI detiene en flagrancia a autor de homicidio ocurrido en Limache

Un hombre de 43 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) como presunto autor del homicidio con arma cortante de un sujeto de 60 años, hecho ocurrido la tarde del viernes en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

De acuerdo con información entregada por la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el crimen se registró en la vía pública, en el callejón González. Tras un trabajo coordinado con el Ministerio Público, los detectives lograron identificar y aprehender al sospechoso en flagrancia.

El jefe de la unidad, subprefecto Rodrigo Gallardo, explicó que “al constituirse los detectives junto al medio criminalista, logran establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 60 años con antecedentes policiales, el cual presentaba diversas heridas en la región torácica y abdominal”.

Gallardo añadió que “paralelamente los detectives se encuentran realizando diversas diligencias investigativas, como la toma del relato de testigos, el empadronamiento del sector y el posible análisis de cámaras de seguridad”.

Como resultado de este trabajo se logró individualizar al imputado, el cual fue detenido en flagrancia, quien corresponde a un hombre de 43 años de edad con antecedentes penales.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Limache, donde se realizará su formalización.