Nacional

Mujer muere tras ser baleada en Renca: resultó herida en medio de un enfrentamiento entre bandas

De acuerdo a la Fiscalía ECOH, la joven falleció por las lesiones en el Hospital Félix Bulnes.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Créditos: Fiscalía ECOH

Este sábado se registró el homicidio con arma de fuego de una mujer de 20 años, en plena vía pública en Renca, Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la víctima recibió al menos un impacto en la cabeza en la calle Vicuña Mackenna. La joven falleció en el Hospital Félix Bulnes.

El fiscal Leonardo Tapia informó que “se trata de una joven de 20 años de edad que recibe directamente un impacto balístico en su cabeza que le causó la muerte. Ahora, esta era una joven que iba transitando por el lugar y lamentablemente a propósito de un enfrentamiento entre dos grupos de sujetos recibe este impacto. Ella no pertenece a ninguno de estos grupos, sino que es una víctima que iba transitando por este sector".

Créditos: Fiscalía ECOH

El fiscal Tapia apuntó que el enfrentamiento involucró a individuos que transitaban a pie y otros que se trasladaban en un vehículo. “Ella se ve involucrada lamentablemente en este fuego cruzado”, sumó.

Agregó que “se están analizando una serie de diligencias, se va a trabajar en este caso con la Brigada de Homicidios, con el laboratorio. Se van a verificar también la posibilidad de empadronamiento de testigos con análisis también de cámaras de seguridad. Principalmente el análisis que se pueda hacer respecto de bandas rivales que estarían en este sector".

También informó que “dentro de los antecedentes que se manejan por ahora es que no habrían otras personas lesionadas, solamente la persona que lamentablemente falleció. Por otro lado, respecto al número de sujetos, al menos podemos contabilizar tres sujetos que eran los que se encontraban a pie y donde pasa el vehículo todavía tenemos que analizar el número de ellos".

“Por la gravedad de sus lesiones, fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar. Fue llevada inmediatamente al Hospital Félix Bulnes, donde lamentablemente falleció”, concluyó el fiscal.

