SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump asegura que encontró fondos para pagar a militares pese al cierre del gobierno de EE.UU.

La noticia se conoce después del anuncio del despido de más de 4.000 trabajadores federales y que el congreso no aprobase dinero adicional para las tropas.

Por 
Lya Rosen
Donald Trump

Un día después de que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca anunciara el inicio de los despidos de trabajadores federales en medio del cierre del gobierno, el presidente Donald Trump aseguró que había “identificado fondos” que permitirían al gobierno estadounidense pagar a los miembros de las fuerzas armadas.

“He recurrido a mi autoridad como comandante en jefe para ordenar a nuestro secretario de Guerra, Pete Hegseth, que emplee todos los fondos disponibles para que nuestras tropas cobren el 15 de octubre”, aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

A lo que añadió: “Hemos identificado los fondos para hacerlo y el secretario Hegseth los utilizará para pagar a nuestras tropas. No permitiré que los demócratas mantengan como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas y a toda la seguridad de nuestra nación con su peligroso cierre del gobierno”.

La noticia se conoce poco después de que el congreso estadounidense no aprobara dinero adicional para las tropas. Una medida que se volvió más drástica luego de que, como informó CNN Internacional, los líderes republicanos anunciaron que no intervendrían para evitar el impago de salarios a los militares.

Una decisión tomada por el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para tratar de obligar a los demócratas a poner fin al cierre del gobierno, aun cuando eran conscientes de que su partido también sufriría consecuencias políticas por la medida.

Los fondos que se usarán para pagar a las tropas

Luego de emitida la orden de Trump, un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto informó que los fondos para el pago militar provendrán del dinero de investigación y desarrollo del Pentágono que está disponible desde hace dos años.

El comunicado afirma que el departamento de Defensa “ha identificado aproximadamente US$8 mil millones de fondos no comprometidos para pruebas y evaluación de desarrollo de investigación” del año fiscal anterior, que se utilizarán para emitir cheques de pago si el cierre continúa después del 15 de octubre.

El viernes, la administración Trump comenzó con los despidos masivos de más de 4.000 trabajadores federales, en un intento por ejercer mayor presión sobre los legisladores demócratas mientras el cierre del gobierno llegaba a su décimo día.

Esa jornada, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, escribió en su cuenta en la red social X que los “RIF han comenzado”, refiriéndose, por sus siglas en inglés, a los planes de reducción de personal.

En un documento jurídico además se señaló que la situación de financiamiento era “fluida y evolucionaba rápidamente”.

En comentarios a los periodistas en el Despacho Oval el viernes por la noche, Trump dijo que muchas personas perderían sus empleos y que los despidos se centrarían en áreas inclinadas a los demócratas, aunque no explicó exactamente qué significaba eso.

Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpCierre del GobiernoFuerzas ArmadasSueldosPete Hegseth

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ruidosa Fest día 1: cátedra en vivo del power femenino con Myriam Hernández a la cabeza

Cifran en 16 las víctimas fatales tras explosión en fábrica de municiones en Tennessee

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

Lo más leído

1.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

3.
Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

4.
Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

5.
Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones
Chile

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

El irreemplazable Ser Humano
Negocios

El irreemplazable Ser Humano

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20
El Deportivo

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20

El candidato sigue firme: Argentina borra a México y asegura un finalista sudamericano en el Mundial Sub 20

Las estrellas que nacieron en el último Mundial hecho en Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Ruidosa Fest día 1: cátedra en vivo del power femenino con Myriam Hernández a la cabeza
Cultura y entretención

Ruidosa Fest día 1: cátedra en vivo del power femenino con Myriam Hernández a la cabeza

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Trump asegura que encontró fondos para pagar a militares pese al cierre del gobierno de EE.UU.
Mundo

Trump asegura que encontró fondos para pagar a militares pese al cierre del gobierno de EE.UU.

Cifran en 16 las víctimas fatales tras explosión en fábrica de municiones en Tennessee

Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen