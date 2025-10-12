Trump asegura que encontró fondos para pagar a militares pese al cierre del gobierno de EE.UU.

Un día después de que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca anunciara el inicio de los despidos de trabajadores federales en medio del cierre del gobierno, el presidente Donald Trump aseguró que había “identificado fondos” que permitirían al gobierno estadounidense pagar a los miembros de las fuerzas armadas.

“He recurrido a mi autoridad como comandante en jefe para ordenar a nuestro secretario de Guerra, Pete Hegseth, que emplee todos los fondos disponibles para que nuestras tropas cobren el 15 de octubre”, aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

A lo que añadió: “Hemos identificado los fondos para hacerlo y el secretario Hegseth los utilizará para pagar a nuestras tropas. No permitiré que los demócratas mantengan como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas y a toda la seguridad de nuestra nación con su peligroso cierre del gobierno”.

La noticia se conoce poco después de que el congreso estadounidense no aprobara dinero adicional para las tropas. Una medida que se volvió más drástica luego de que, como informó CNN Internacional, los líderes republicanos anunciaron que no intervendrían para evitar el impago de salarios a los militares.

Una decisión tomada por el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para tratar de obligar a los demócratas a poner fin al cierre del gobierno, aun cuando eran conscientes de que su partido también sufriría consecuencias políticas por la medida.

Los fondos que se usarán para pagar a las tropas

Luego de emitida la orden de Trump, un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto informó que los fondos para el pago militar provendrán del dinero de investigación y desarrollo del Pentágono que está disponible desde hace dos años.

El comunicado afirma que el departamento de Defensa “ha identificado aproximadamente US$8 mil millones de fondos no comprometidos para pruebas y evaluación de desarrollo de investigación” del año fiscal anterior, que se utilizarán para emitir cheques de pago si el cierre continúa después del 15 de octubre.

El viernes, la administración Trump comenzó con los despidos masivos de más de 4.000 trabajadores federales, en un intento por ejercer mayor presión sobre los legisladores demócratas mientras el cierre del gobierno llegaba a su décimo día.

Esa jornada, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, escribió en su cuenta en la red social X que los “RIF han comenzado”, refiriéndose, por sus siglas en inglés, a los planes de reducción de personal.

En un documento jurídico además se señaló que la situación de financiamiento era “fluida y evolucionaba rápidamente”.

En comentarios a los periodistas en el Despacho Oval el viernes por la noche, Trump dijo que muchas personas perderían sus empleos y que los despidos se centrarían en áreas inclinadas a los demócratas, aunque no explicó exactamente qué significaba eso.