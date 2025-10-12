Investigan homicidio de un hombre en vía pública de Santiago: víctima intentó escapar de los disparos

Este sábado en la madrugada se registró un homicidio de un hombre con arma de fuego en plena vía pública en Santiago, Región Metropolitana.

El sujeto recibió al menos dos impactos de bala en la calle Nueva de Valdés.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Eduardo Pontigo informó que “fue un procedimiento que se gestó en horas de la madrugada, en circunstancia que un sujeto aún no identificado se encuentra fallecido en la vía pública con al menos dos impactos balísticos uno en el sector de la pierna y otro en el sector de la cabeza con una salida de balas por la parte trasera de la nuca”.

Créditos: Fiscalía ECOH

Sobre la dinámica de los hechos, el fiscal explicó que “hay un registro audiovisual en donde se ve a ese sujeto aparentemente teniendo un enfrentamiento a disparos (...). La víctima viene arrancando de un sujeto que le viene dando disparos y en definitiva es que acá en esta zona, en esta intersección de la comuna de Santiago, donde en definitiva le da muerte”.

“Preliminarmente la víctima no tendría ningún tipo de armamento, tampoco tiene ningún tipo de identificación tampoco sabemos la nacionalidad de la víctima. Se está dando por parte del personal de O.S.9 un seguimiento desde donde comienza el principio de ejecución", explicó.

Consultado sobre si este homicidio se da en medio de un enfrentamiento entre bandas, el fiscal contestó que “es materia de investigación, el personal especializado de O.S.9 está en eso. Para llegar a ese tipo de conclusiones hay que saber en definitiva la nacionalidad o la identidad de la víctima y eso aún es materia de investigación”.

Por su lado, el capitán Felipe Alegría comentó que “tenemos un testigo que lo vio todo. Este testigo ya declaró con nosotros. Contamos con esa declaración”.

También sumó que “se encontraron cartuchos balísticos alrededor, así que eso va a ser periciado por el Departamento de Seguridad”.