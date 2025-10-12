Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

Momentos de pánico se vivieron este sábado en la ciudad de Huntington Beach, al sur del estado de California, en Estados Unidos, luego de que un helicóptero se precipitara a tierra cerca de la transitada intersección entre Pacific Coast Highway y Huntington Street, una de las áreas más concurridas del sector turístico de la ciudad.

El accidente ocurrió poco después de las 14.00 hora local, generando alarma entre residentes y turistas que se encontraban en los alrededores de la playa, donde funcionan varios hoteles, restaurantes y tiendas.

De acuerdo con información de CBC News, la aeronave -que transportaba a dos ocupantes- perdió el control en pleno vuelo, impactando contra varias palmeras y la fachada de un edificio comercial cercano al hotel Hyatt Regency.

Imágenes captadas por testigos muestran al helicóptero maniobrando erráticamente a baja altura segundos antes del impacto, mientras en los videos se escuchan gritos de sorpresa y pánico entre los presentes.

HUNTINGTON BEACH HELICOPTER ACCIDENT 😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/DxsHyn40rX — sip this ☕️ (@sipthisteaaaaa) October 11, 2025

Tras el impacto, los restos de la aeronave quedaron esparcidos en el pavimento y entre los árboles.

Equipos de bomberos, ambulancias y unidades policiales acudieron rápidamente al lugar, desplegando un amplio operativo de rescate. Los dos tripulantes fueron rescatados con vida, aunque con lesiones de diversa consideración, mientras que tres peatones que circulaban por la vía resultaron heridos por la caída de escombros.

Todos los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para su evaluación médica. Según la policía local, los ocupantes del helicóptero fueron encontrados conscientes y “fuera de peligro vital”, aunque no se ha entregado información oficial sobre la gravedad de las heridas.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach confirmó que no hubo víctimas fatales, pero calificó el incidente como “altamente riesgoso” debido a la alta afluencia de personas y vehículos en la zona al momento del siniestro.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación por parte de autoridades locales y federales.

Se notificó a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismos encargados de examinar los restos del helicóptero y determinar si el siniestro se debió a fallas mecánicas, error humano o condiciones climáticas adversas.

La policía de Huntington Beach señaló que no se entregarán más detalles hasta contar con los primeros informes técnicos oficiales. Por ahora, se mantiene un perímetro de seguridad en torno al lugar del impacto, mientras se realiza la remoción controlada de los restos de la aeronave.

Según reportó el medio Los Angeles Times, el accidente ocurrió bajo buenas condiciones meteorológicas, pero la densa concentración de personas y el tráfico en la zona complicaron el trabajo de los equipos de emergencia.