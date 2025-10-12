Se registra un segundo homicidio en Conchalí: víctima presentaba herida en su cabeza

La muerte de un hombre se registró la mañana de este domingo en la comuna de Conchalí, en la zona norte de la Región Metropolitana.

El crimen está siendo investigado por equipos de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) y por la Fiscalía.

Según los antecedentes preliminares compartidos por el ente persecutor, la víctima fatal se trataría “de una persona de sexo masculino, de tez morena, aparentemente de nacionalidad haitiana. Esa información aún no ha podido ser corroborada debido a que la víctima no mantiene documentos de identificación”.

De manera preliminar, la víctima habría sufrido una lesión contusa en su cabeza, lo que le habría provocado la muerte en el lugar. Vecinos de la zona donde fue encontrado el cuerpo señalaron haber escuchado un fuerte estruendo durante la mañana que podría explicar su muerte.

“Los vecinos hablan de un estruendo que se habría producido. Hay una discordancia en las horas, aproximadamente a las 8 de la mañana, tenemos que determinar ahí si corresponde o no al sonido característico de un arma de fuego. Pero, efectivamente, hablan de un estruendo pero que no sería concordante con un disparo”, explicaron desde Fiscalía.

Mientras tanto, desde la PDI detallan que en el lugar estaría trabajando el Laboratorio de Criminalística para determinar las causas de la herida fatal sobre esta persona.

Este homicidio sería el segundo en la comuna en un período menor a 12 horas. Durante esta madrugada, un hombre de 35 años habría fallecido en el contexto de un enfrentamiento a balazos.