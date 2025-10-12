Hombre de 35 años muere baleado en Conchalí durante presunto enfrentamiento

Un hombre de 35 años perdió la vida la noche de este sábado tras ser baleado en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante la noche de este sábado, según informó el comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), quien señaló que “Carabineros recibe una denuncia por disparos injustificados en el pasaje Codigua, constituyéndose en el lugar, hallando el cuerpo de un hombre tendido en la vía pública sin signos vitales”.

El oficial agregó que, tras el hallazgo, “la Fiscalía solicita la concurrencia de la BH, y en este minuto nos encontramos realizando las diligencias junto con el Labocrim, con el examen del cadáver, estableciendo que tiene impactos balísticos, y hay evidencia balística en la zona”.

La víctima es un ciudadano chileno, residente del sector. Tras el análisis de las cámaras de vigilancia, se determinó que el hecho ocurrió en el contexto de un enfrentamiento . Hasta el momento, los peritos han registrado cuatro vainillas percutidas en el lugar.

Las diligencias continúan en el lugar, y la Brigada de Homicidios trabaja en recopilar evidencia para esclarecer las circunstancias del ataque.