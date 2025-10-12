Recuperan notebooks sustraídos al director de la fundación Paz Ciudadana tras evento en Concepción

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción recuperó durante la noche del sábado tres notebooks pertenecientes al director de la fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

El robo habría ocurrido el pasado 8 de octubre durante un evento de la fundación desarrollado en Concepción, en la Región del Bíobío.

“Durante la investigación se logró levantar diversas evidencias en el sitio del suceso, estableciendo la identidad de uno de los autores del delito”, detalló del caso el subprefecto Christian Irribarra, jefe de la Biro de Concepción.

En el contexto de aquella investigación, la PDI realizó un allanamiento la noche del sábado a un domicilio ubicado en la población Candelaria, en San Pedro de la Paz. En el lugar encontrarían las especies sustraídas a Johnson y a una mujer que fue detenida por el delito de receptación flagrante.

Según el detalle entregado por la institución policial, lograron recuperar dos notebooks Lenovo y una Macbook de la víctima, avaluados en 3,5 millones de pesos.

Respecto a la detenida, se trataría de la conviviente del imputado por el robo del pasado 8 de octubre. Según detalló Irribarra, “mantenía antecedentes de detención por el delito de infracción a la ley de drogas”.