Encuentran a mujer muerta dentro de domicilio en Arica: habría sido golpeada en la cabeza con un elemento contundente
De acuerdo a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el personal especializado de la institución está trabajando en coordinación con el Ministerio Público para establecer si existe alguna participación punible contra el sujeto que vivía junto a la mujer.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y los peritos del Laboratorio de Criminalística de la misma institución se encuentran investigando un homicidio de una mujer en Arica.
El fiscal Rodrigo González informó que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) “se constituyó aproximadamente a las 23:00 horas de este sábado, debido a la denuncia del hallazgo de un cadáver de una mujer”.
De acuerdo a la PDI, la víctima fue asesinada con un martillo y su cuerpo fue encontrado durante la noche de este sábado al interior de una habitación de su domicilio de la calle Salvo de Arica.
“Una vez en el sitio de suceso, se pudo constatar que correspondía al cadáver de una mujer venezolana de aproximadamente 30 años de edad. Se constituyó el equipo de la Brigada Homicidios junto con personal del Laboratorio de Criminalística", comentó el fiscal.
De acuerdo a la PDI, los detectives establecieron que la mujer recibió diversos golpes con un martillo en su cabeza, ocasionándole la muerte en el lugar.
Hasta hora, el personal especializado continúa realizando diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos, así como también a él o los responsables del ilícito.
En la misma línea, el subprefecto Julio Ceballo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Arica, sumó que “conforme a los primeros antecedentes del caso, se pudo determinar que esta persona vivía en ese lugar desde comienzos del presente mes, en compañía de un sujeto de nacionalidad peruana".
“Se está trabajando en coordinación con el Ministerio Público, a fin de establecer efectivamente la participación de esta persona que vivía junto a la mujer, levantando registros fílmicos de las cercanías del lugar, evidencia que pudiese determinar la participación punible de este sujeto, y a su vez acreditar fehacientemente las circunstancias de cómo se suscitaron los hechos”, concluyó el subprefecto.
