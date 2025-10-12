Detienen a imputado por violación y robo con violencia en Quilleco

En la tarde del sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre señalado como el autor del delito de robo con violencia y violación en la comuna de Quilleco, en la Región del Biobío.

De acuerdo con lo informado por la policía civil, inicialmente Carabineros recibió una denuncia por el delito de robo con violencia. Luego de que el Ministerio Público instruyera a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Los Ángeles realizar las primeras diligencias, esta sección especializada de la PDI verificó que había antecedentes de un delito sexual perpetrado en el sector Las Águilas.

La víctima denunció que un sujeto la agredió sexualmente y que le sustrajo dinero en efectivo desde su domicilio. “Logramos recabar diversos antecedentes que daban cuenta de la participación de un imputado, que logró ser individualizado y reconocido por la víctima“, acotó el subcomisario de la Bicrim Los Ángeles, Vladimir Novoa.

“Con la individualización del imputado, personal de esta brigada realizó distintas gestiones en la comuna de Quilleco, las cuales arrojaron como resultado la detención en flagrancia del imputado”, añadió.

El Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI y otras unidades especializadas están a cargo de las pericias.