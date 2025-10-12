SUSCRÍBETE
Nacional

Ministra Fernández señala que el SAG operará durante paralización de funcionarios del lunes y que se acordó mesa de trabajo

La titular de la cartera de Agricultura señaló que los funcionarios les habrían detallado que la movilización sería "más bien de pancartas, ruido. En el fondo un llamado de alerta respecto de la situación que quieren abordar más que de brazos caídos".

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Ministra Fernández señala que el SAG operará durante paralización de funcionarios del lunes y que se acordó mesa de trabajo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el contexto de la paralización que convocaron los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para este lunes, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, descartó que se vayan a generar cortes en los servicios realizados por el organismo.

Hemos logrado acordar con ellos una mesa de trabajo que vamos a constituir el mismo día martes”, detalló la jefa de la cartera en una entrevista a Radio Biobío.

En particular, la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero (Asfusag) anunció durante la jornada del viernes la movilización. Según el detalle que compartieron los dirigentes de la asociación gremial esa jornada, estarían demandando una serie de compromisos incumplidos durante la administración del anterior director de la entidad, José Guajardo.

En la imagen, el exdirector del SAG, José Guajardo.

Entre sus demandas, se encontraría la firma de un protocolo que mejore sus condiciones laborales. También exigen cumplir uno de los compromisos de la administración de Guajardo: el traspaso de 455 funcionarios a contrata. Otro punto que solicitan es la eliminación del Ordinario 3922-2025, que señalan lograría “fortalecer las funciones propias del SAG, recuperar cupos y facilitar opciones de reemplazo“.

Así las cosas, Fernández detalló que durante esta semana, el actual director (s) del SAG, Óscar Camacho, se habría reunido con los dirigentes de la Asfusag.

El director se reunió con esta asociación, la Asfusag, una de las asociaciones. La semana pasada ellos le hicieron ver que bueno que esta es una agenda que traían desde antes que él asumiera. Y por eso tratamos esta mesa de trabajo ya a partir del mismo martes para ir viendo en conjunto un plan que nos permita abordar las demandas que ellos han planteado”, explicó la ministra.

Consultada respecto a eventuales efectos que tendría la paralización del lunes, Fernández explicó: “En la conversación que tuvimos, y esperamos que así sea, es que va a ser más bien de pancartas, ruido, en el fondo un llamado de alerta respecto de la situación que quieren abordar más que de brazos caídos”.

Va a haber servicio disponible. Además, le hemos pedido al director que tenga un plan de contingencia para asegurar el normal funcionamiento y entendemos que eso va a ser así. Esto va a ser el día lunes y como te digo el día martes ya vamos a estar sentados en la mesa. Entonces la preocupación que tenemos, y así lo conversó el servicio con los funcionarios, es que esto no va a implicar en esta fase donde estamos con toda la disposición a conversar en el fondo cortes e interrupciones del servicio que el SAG realiza”, concluyó Fernández.

