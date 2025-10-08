SUSCRÍBETE
Nacional

Ministerio de Agricultura solicita renuncia al director del Servicio Agrícola y Ganadero

En su lugar asume el cargo como subrogante Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
José Guajardo Reyes asume como Director Nacional de SAG.

El Ministerio de Agricultura solicitó la renuncia de José Guajardo Reyes al cargo de director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la cual se hizo efectiva este miércoles. Guajardo había asumido el 1 de agosto de 2023, tras su nombramiento mediante concurso de Alta Dirección Pública (ADP).

Desde la cartera anunciaron la decisión a través de un comunicado, donde indicaron que se adoptó “tras un análisis de la gestión del servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”.

Junto con ello, informaron que asumirá el cargo como subrogante Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras. Junto con agradecer la gestión realizada por el director saliente, el ministerio informa que Camacho permanecerá en el cargo desde el 9 de octubre.

“Este cambio busca fortalecer la conducción del SAG para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, en especial durante la temporada de exportaciones. Confiamos en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores”, señaló la ministra Ignacia Fernández.

Camacho es médico veterinario de la Universidad de Chile, posee más de 30 años de trayectoria en el SAG, con experiencia en cargos directivos como la Subdirección Nacional y la Dirección Regional de Antofagasta. Su experiencia técnica y conocimiento profundo del servicio, junto con el acompañamiento del equipo ministerial, aseguran continuidad y estabilidad en esta etapa de transición.

