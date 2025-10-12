Accidente de tránsito que involucró a seis vehículos deja un fallecido y 14 lesionados en Cunco
Carabineros informó que entre las 14 personas que sufrieron lesiones hay menores de edad. La institución policial, además, llamó a la comunidad a conducir a una velocidad prudente y a usar los sistemas de retención infantil.
Una hombre falleció y más de una decena de personas sufrieron lesiones a raíz de un accidente vehicular ocurrido el sábado en Cunco, Región de La Araucanía.
El teniente Pedro González, oficial de la Sección de Investigación y Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Cautín, informó que el siniestro vial involucró a seis vehículos tuvo lugar en la ruta S-61, en una zona próxima a la ruta S-51 que une el pueblo de Las Hortensias con Cunco.
Asimismo, especificó que a raíz del accidente 14 personas sufrieron lesiones de diversa consideración, entre ellas menores de edad, y que uno de los ocupantes falleció en el lugar por la gravedad de sus heridas.
El Ministerio Público dispuso que la SIAT determine la causa del siniestro vial. “El llamado a la población es a conducir siempre a velocidad y distancia razonable y prudente respecto de los demás usuarios de la vida y a hacer uso de todos los elementos de protección, así como de los sistemas de retención infantil cuando corresponda, con la finalidad de evitar estos siniestros viales y las consecuencias que producen", acotó el teniente.
