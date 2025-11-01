Carabineros incauta más de $15 millones en productos ilegales durante fiscalización en Barrio Meiggs
Tres personas fueron detenidas, una de ellas con situación migratoria irregular.
Tres sujetos fueron detenidos por Carabineros en el Barrio Meiggs, sorprendidos comercializando diversos productos ilegales, entre ellos vaporizadores de marihuana, cigarrillos de contrabando y fuegos artificiales.
El procedimiento permitió incautar 173 vaporizadores de marihuana, 880 fuegos artificiales y 5.770 cajetillas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 115.400 cigarros, mercancía cuyo avalúo comercial asciende a $15.376.000.
Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos y uno de nacionalidad venezolana, quien mantiene situación migratoria irregular en el país.
Los aprehendidos mantenían antecedentes previos, sin embargo, ninguno de ellos registraba órdenes de detención vigentes.
