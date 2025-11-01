OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Carabineros incauta más de $15 millones en productos ilegales durante fiscalización en Barrio Meiggs

Tres personas fueron detenidas, una de ellas con situación migratoria irregular.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Tres sujetos fueron detenidos por Carabineros en el Barrio Meiggs, sorprendidos comercializando diversos productos ilegales, entre ellos vaporizadores de marihuana, cigarrillos de contrabando y fuegos artificiales.

El procedimiento permitió incautar 173 vaporizadores de marihuana, 880 fuegos artificiales y 5.770 cajetillas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 115.400 cigarros, mercancía cuyo avalúo comercial asciende a $15.376.000.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos y uno de nacionalidad venezolana, quien mantiene situación migratoria irregular en el país.

Los aprehendidos mantenían antecedentes previos, sin embargo, ninguno de ellos registraba órdenes de detención vigentes.

Lee también:

Más sobre:CarabinerosMeiggsFiscalizaciónFuegos artificialesCigarros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

PDI detiene a presunto autor de homicidio en La Serena: víctima murió tras ser herido en riña

Amplían detención de acusado de femicidio en Punta Arenas

Avaluadas en más de US$2 millones: las armas que se incautaron en el mortífero megaoperativo policial en Río de Janeiro

“Vamos a tener que llegar a ordenar las cuentas”: Kast emplaza a Grau y reitera rechazo a Ley de Presupuestos

Continúan ataques en la Franja de Gaza: autoridades gazatíes reportan la muerte de cinco personas tras acciones de Israel

“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

4.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

5.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella
Chile

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Carabineros incauta más de $15 millones en productos ilegales durante fiscalización en Barrio Meiggs

PDI detiene a presunto autor de homicidio en La Serena: víctima murió tras ser herido en riña

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

La receta de Nicolás Ibáñez hijo para invertir en Estados Unidos

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

En vivo: Ñublense enfrenta a un Colo Colo cada vez más lejos de las copas internacionales
El Deportivo

En vivo: Ñublense enfrenta a un Colo Colo cada vez más lejos de las copas internacionales

Dónde y a qué hora ver Japón vs. Marruecos por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”
Cultura y entretención

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

Crítica de series: It: Bienvenidos a Derry: Terror y reciclaje

Avaluadas en más de US$2 millones: las armas que se incautaron en el mortífero megaoperativo policial en Río de Janeiro
Mundo

Avaluadas en más de US$2 millones: las armas que se incautaron en el mortífero megaoperativo policial en Río de Janeiro

Continúan ataques en la Franja de Gaza: autoridades gazatíes reportan la muerte de cinco personas tras acciones de Israel

Dos aviones en pista chocan en Nueva York en medio de falta de operadores en EE.UU. tras cierre del gobierno federal

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”