PDI detiene a presunto autor de homicidio en La Serena: víctima murió tras ser herido en riña

La tarde de este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) estableció un responsable en la muerte de un hombre de 35 años, en Avenida del Mar en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.

La víctima identificada con las iniciales F.A.C.M. de nacionalidad chilena, de 32 años, presentaba lesiones corto punzantes en diversas partes de su cuerpo y su causa probable de muerte: traumatismo torácico por arma cortante.

Foto referencial: Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena, durante la jornada de este domingo 02 de noviembre.

Al respecto, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, informó: “Luego del trabajo científico técnico en el sitio del suceso y examen policial, detectives de esta unidad especializada logran reunir los medios de prueba que establecen la participación del imputado, de nacionalidad chilena”.

Asimismo, explicó que “Tras el análisis criminal y la inteligencia policial, el Ministerio Público gestionó la orden de detención en su contra y mañana será puesto a disposición de los tribunales”, concluyendo.