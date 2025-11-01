Amplían detención de acusado de femicidio en Punta Arenas

Este sábado se determinó ampliar hasta el próximo martes 4 de noviembre la detención del ciudadano dominicano acusado de ser el principal sospechoso, frente a la muerte de una mujer también dominicana el pasado viernes.

El sujeto de 36 años fue formalizado en control de detención de manera telemática desde el Hospital de Magallanes, lugar en donde se encuentra detenido por Carabineros y hospitalizado debido a diversas lesiones.

Los antecedentes del caso

Fue durante la noche del viernes que una mujer de nacionalidad dominicana, identificada como Bezaida Lora Rodríguez, de 30 años, ingresó al Hospital de Magallanes debido a lesiones en la zona torácica con un arma cortante, falleciendo en el mismo recinto la madrugada de este sábado.

Ante ello, la Fiscalía Regional de Magallanes solicitó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios Punta Arenas y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional hasta el recinto hospitalario.

PDI en el sitio del suceso de femicidio en Punta Arenas.

Hasta el momento, detectives y peritos, en coordinación con el Ministerio Público, se encuentran desarrollando diligencias correspondientes por el delito de femicidio con arma cortante, con el fin de establecer las causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos que llevaron al deceso de la mujer.

