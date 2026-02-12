SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Procultura: defensa de Larraín afirma que la Fiscalía “no tiene un caso” tras rechazo a modificación de cautelares

    El abogado Cristián Arias además señaló que la Fiscalía "intenta poner lo que hizo Procultura en el proyecto Quédate como si fuese un caso como otras fundaciones que todos conocen, pero no es igual”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Luego de que la Corte rechazara la modificación de cautelares de los imputados del caso Procultura solicitada por la Fiscalía, el abogado de Alberto Larraín, Cristián Arias, valoró la resolución señalando que “es muy evidente que la decisión del juez de garantía estaba extremadamente fundada”.

    Una vez terminada la audiencia es que el abogado sostuvo que “el Ministerio Público no tiene un caso”, añadiendo que se hicieron “afirmaciones que son falsas, no efectivas. Esa es la opinión del Ministerio Público. Pero no es la opinión de los tribunales hasta ahora, al menos en sede cautelar, ni de esta defensa”.

    De acuerdo a lo que agregó Arias, "Procultura, como caso de la Fiscalía, partió desde el inicio de un mal entendimiento, porque Procultura es una fundación con antecedentes sólidos, con una trayectoria conocida de todo el mundo, con actividades con instituciones públicas y privadas que fueron hechas correctamente hasta que ocurre esta crisis", enfatizando que “no se puede considerar que Procultura es un caso, ni de cerca un caso de corrupción o algo similar”.

    “Por eso que el Ministerio Público no tiene un caso. Intenta poner lo que hizo Procultura en el proyecto Quédate como si fuese un caso como otras fundaciones que todos conocen, pero no es igual”, argumentó.

    Por su parte, tras la audiencia, el fiscal Cristián Aguilar, evitó referirse a la decisión de la Corte.

    En tanto, Javiera Corvalán, abogada de Evelyn Magdaleno, también valoró la decisión señalando que “no es una investigación que está comenzando, que queden muchos antecedentes y mucha prueba que recabar, sino que ya es una carpeta investigativa bastante extensa, por lo tanto resoluciones como la del juzgado Garantía y por cierto la de esta Corte debilitan mucho el caso”.

    En la misma línea, el abogado de María Constanza Gómez, Sebastián Soto, expresó que su defendida pasó cuatro días privada de libertad por una orden de detención que el Ministerio Público, señalando que esa orden de detención se solicitó en base a antecedentes falsos.

    “En razón a eso, nosotros vamos a solicitar la nulidad procesal de la incautación realizada ese día y también tenemos que evaluar qué acciones vamos a tomar, porque efectivamente el Ministerio Público no tiene por qué darnos explicaciones de por qué solicita una orden de detención. Pero si lo hace con antecedentes falsos, ahí tiene que dar explicaciones a la justicia”, señaló.

    Más sobre:ProculturaFiscalíaCorteClaudio Orrego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    3.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    4.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    5.
    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025
    Chile

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó