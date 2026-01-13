SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Proyecto de eutanasia vuelve a quedar fuera de tabla, desata la molestia oficialista y se acerca al abismo

    En los planes del gobierno estaba aprobar la eutanasia antes de terminar este período. Sin embargo, la iniciativa se va quedando sin margen por el tiempo que ha tardado su puesta en tabla.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Aunque el gobierno del Presidente Gabriel Boric no termina hasta el 11 de marzo, los tiempos del Congreso son más estrechos. Por eso, que el proyecto de eutanasia no haya quedado en tabla del Senado para esta semana —iniciativa que partió como moción parlamentaria antes de ser asumida por el Ejecutivo como parte de su legado en salud— vuelve más incierto que alcance a convertirse en ley.

    Desde la administración Boric han hecho lo posible por apurar su discusión: la semana pasada se le elevó la premura y la iniciativa tiene urgencia inmediata de discusión. En otras palabras, jurídicamente obliga a la Cámara donde esté alojado el proyecto a despacharlo a la otra en tres días. Sin embargo, eso no se cumplió.

    Con una agenda legislativa cada vez más acotada y plazos que se cierran, la iniciativa enfrenta ahora un escenario en que las posibilidades de avanzar antes del término del período son mínimas.

    Vlado Mirosevic, diputado e impulsor del proyecto desde 2014, es tajante y advierte que “ya no va a salir durante este gobierno, al menos en la situación actual, porque el gobierno electo lo ha vetado y ha alineado todas sus fuerzas políticas para que así sea”.

    En ese contexto, argumenta que “aquí hay claramente un bloqueo. Desde las sombras hay un veto del presidente electo, José Antonio Kast, porque no quiere verse en la circunstancia de que el proyecto se apruebe y que a él le toque tener que vetarlo. De hecho, lo dijo durante su campaña”.

    La estrategia de la oposición, leen en las huestes oficialistas, es clara: la semana pasada, cuando el proyecto estaba en el segundo punto de la tabla, los parlamentarios no alcanzaron a revisar ni votar su idea de legislar debido a que se alargó la discusión del primer punto -reforma política- por la seguidilla de intervenciones pedidas por parlamentarios de ese sector.

    La intención no pasó inadvertida. Desde el gobierno, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, acusó ese mismo día de una estrategia para que no se discutiera la propuesta. “Para nosotros el proyecto de eutanasia es prioridad e insistiremos. Lamentamos que haya habido maniobras dilatorias para efectos de que no empezáramos el debate de este proyecto", advirtió la secretaria de Estado.

    En ese contexto, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) lamentó que “los comités de derecha se opongan sistemáticamente a dar la discusión en Sala sobre la idea de legislar el proyecto de eutanasia, pese a que el Ejecutivo le puso urgencia de discusión inmediata para que esté en tabla de las sesiones de sala. Al oponerse, impiden que se dé el debate. Hay que recordar que se trata solo de la idea de legislar,es decir, si se aprueba, el proyecto vuelve a la Comisión de Salud, donde se pueden presentar indicaciones para su tramitación en particular”.

    Ocurre que las posibilidades de que se apruebe la idea de legislar son reales: además del oficialismo, partidos como la Democracia Cristiana y Evópoli han mostrado disposición a que el proyecto avance.

    La iniciativa también cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Según una encuesta de Descifra -una alianza estratégica entre Copesa y Artool-, el 83% de las 1.184 personas consultadas se manifestó a favor de que exista una ley que permita a quienes padecen una enfermedad incurable, solicitar asistencia médica para poner fin a su vida.

    Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, afirma que “no soy particularmente un fanático de ese proyecto, lo despachamos en la Comisión de Salud y creo que es bueno despachar y resolver. Los que están en contra, planteen sus argumentos; los que están a favor, lo propio. Y que la democracia actúe, pero dejar los proyectos en el aire no me parece".

    El senador Juan Luis Castro (PS) tiene una visión más positiva y afirma que aún hay posibilidades de sacar el proyecto adelante: “Estamos casi en un empate, con una diferencia de un voto en las sesiones de comités, donde se resuelven las tablas. Ayer no fue posible porque hubo un empate, pero esto es variable y nosotros no vamos a bajar los brazos para que durante enero, en lo que resta, sí pueda entrar a la tabla de la sala del Senado por la importancia del proyecto”.

    Respecto a la estrategia de la oposición, la diputada Ximena Ossandón (RN) aseguró que “el gobierno dispuso una urgencia que vence el miércoles 14 y en ese marco los comités parlamentarios decidieron no incluirlo en la tabla del lunes, por lo que la tramitación de la iniciativa se mantiene dentro de los plazos reglamentarios. No puede hablarse de que existe alguna obstaculización o trabas al avance del proyecto, más allá de las diferencias de opinión sobre su contenido”.

    Más sobre:SaludEutanasiaJosé Antonio KastCongreso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo

    Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a proyecto de sala cuna universal tras emplazamiento de Boric a Kast

    Lo más leído

    1.
    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    2.
    Caso Gustavo Gatica: tribunal absuelve a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos

    Caso Gustavo Gatica: tribunal absuelve a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos

    3.
    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    4.
    Caos, tensión y nerviosismo: la trastienda de la absolución de Claudio Crespo

    Caos, tensión y nerviosismo: la trastienda de la absolución de Claudio Crespo

    5.
    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal
    Chile

    Tras absolución de Crespo en caso Gatica: Partido Comunista interpela al gobierno por aprobación de Ley Naín Retamal

    Vodanovic llama al PS a definirse como “la izquierda responsable” de la oposición e insta a una “autocrítica descarnada”

    Gobierno pone urgencia de discusión inmediata a proyecto de sala cuna universal tras emplazamiento de Boric a Kast

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo
    Negocios

    Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo

    La advertencia de Jamie Dimon, el jefe de JPMorgan, sobre el posible efecto de la investigación penal contra Jerome Powell

    TDLC fija audiencia por acuerdo entre FNE, Glovo y PedidosYa para poner fin a juicio por colusión

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga
    El Deportivo

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con 15 partidos en el Estadio Nacional y un aumento de precios: la U define su sistema de abonos para 2026

    “Me entregué al máximo...”: la nueva salida confirmada de la UC de Daniel Garnero

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo
    Cultura y entretención

    La Única Opción: la comedia negra surcoreana que critica al capitalismo

    Ismael Serrano regresa a Chile con un concierto en Gran Arena Monticello

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender