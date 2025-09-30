SUSCRÍBETE
Nacional

Proyecto de Ley de Seguridad Municipal sigue en debate en el Senado y comisión de seguridad acuerda una revisión final del proyecto

El proyecto continúa con su discusión en particular en la comisión del Senado.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Comisión de Seguridad

Durante la jornada de este martes es que continuó en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, proyecto que aunque en un inicio se esperaba con su pronto despacho, aún no culmina su discusión en la instancia legislativa.

En el marco de la discusión, durante la sesión se acordó que la Secretaría de la comisión prepare un texto definitivo incorporando todas las indicaciones aprobadas y lo remita a los senadores y sus asesores para su revisión antes de su ratificación, esto con el fin de asegurar que el proyecto quede correctamente compaginado antes de avanzar en su tramitación.

Cabe recordar que el proyecto de ley que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, ha estado en el centro de la discusión de seguridad pública, con diferentes alcaldes pidiendo su pronta tramitación.

Discusión

Durante la discusión de los diferentes artículos el senador por la Región de Valparaíso Kenneth Pugh, destacó que el rol del proyecto apuntando que “lo que estamos haciendo es regular a los nuevos inspectores de seguridad municipal. Y tal como lo he señalado en mi intervención anterior, no son policías”, y agregando que eso tiene que quedar muy claro para que los alcaldes queden tranquilos, para que las personas queden tranquilas".

En la ocasión además apuntó que “quiero dejar puesto ahora en base a lo que voy a señalar después, reevaluar el tema que es esencial de una persona que está enfrentando algo con riesgo, que son los seguros. Si las personas no tienen seguro, tenemos un problema. Están saliendo a hacer una función que puede que no se judicialice, no pase nada, pero igual va a ser afectado y eso no está cubierto”.

“Queremos que los inspectores de seguridad municipal puedan tener la tranquilidad que si ellos actúan de acuerdo a la ley, obviamente no van a ser sujetos de ninguna persecución ni nada, pero si son afectados, son atacados, reciben heridas, reciben algo, tengan un mecanismo que los proteja”.

En la ocasión también se discutió la incompatibilidad de los inspectores de seguridad municipal con lazos a negocios o empresas que deban fiscalizar en las comunas en que ejercen su labor.

Según apuntó la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, “esta incompatibilidad será aplicable en el caso que el inspector e inspectora de seguridad municipal se encuentre ligado por matrimonio no civil a una persona que sea dueña, posea, mantenga negocio, empresas comerciales o cualquier otra actividad incompatible con la fiscalización que le corresponde realizar”.

“Lo que hicimos fue dejarla con un poquito menos de parentesco por un tema de que las comunas más pequeñas, los grados de parentesco muchas veces son más frecuentes digamos y por lo tanto no podemos extendernos tan allá porque podría ser una norma que no se pueda cumplir”, detalló.

De acuerdo a lo que mencionó al respecto la senadora Claudia Pascual, la propuesta del Ejecutivo corresponde a un inciso (15) que ya fue votado “con muchas más incompatibilidades”.

Según añadió, “Yo entiendo lo que plantea la subsecretaría en materia de las comunas más pequeñas, nosotros lo habíamos votado con un nuevo inciso que planteaba hacer la excepcionalidad de aquello en las comunas con menos de 20.000 habitantes”, enfatizando que “Yo pudiera estar de acuerdo con reabrir esta discusión, sin embargo quiero decir que sólo matrimonio y unión civil me parece que es una incompatibilidad limitada, yo agregaría hijos o padres”.

Es así como en la ocasión, se decidió reabrir la discusión de la indicación, la número 15, para lo planteado por el ejecutivo y la senadora Pascual.

Comisión de Seguridad, Ley de Seguridad Municipal

