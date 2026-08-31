PS emplaza a Kast a exigirle a Milei una declaración formal de respeto por la soberanía chilena

La Comisión Política del Partido Socialista (PS) llamó al Presidente José Antonio Kast a adoptar una posición firme frente a Argentina y a reconsiderar su participación en el Foro de Madrid, instancia que reunirá esta semana en Santiago a dirigentes de la ultraderecha internacional.

En una declaración difundida este domingo, la colectividad puso el foco en la reunión que el mandatario tiene prevista con su par argentino, Javier Milei, en medio de los recientes cruces diplomáticos por la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

“ Presidente Kast: si recibe a Milei, lo hace como Presidente de Chile. Debe exigirle una declaración formal de respeto a los tratados vigentes y a la soberanía chilena ”, señaló el PS.

La tienda opositora sostuvo que los cuestionamientos provenientes de autoridades argentinas se suman a declaraciones anteriores sobre el paso marítimo chileno del extremo sur y planteó que el gobierno debe priorizar los intereses estratégicos del país.

En ese sentido, la colectividad hizo referencia a los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, que, según señaló, sustentan la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho, sus aguas y ambas riberas.

Petición para que Kast no participe en el Foro de Madrid

El PS también pidió directamente al Mandatario no participar en el encuentro que se realizará en Santiago y que es organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox.

“Llamamos al Presidente de la República a actuar como tal, respetar su calidad de Jefe de Estado y anteponer el interés del país. Presidente Kast: piense en Chile; no asista a esa convocatoria de la ultraderecha mundial ”, afirmó la Comisión Política.

La instancia está prevista para el jueves 3 de septiembre y contempla la participación de Milei, además de una reunión bilateral con el Jefe de Estado. Dicho encuentro ocurrirá después de la visita del Presidente Kast a la Región de Magallanes, programada para el martes 1 de septiembre, donde supervisará ejercicios militares del Ejército y la Armada.

El viaje a la zona austral adquirió especial relevancia luego de las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien afirmó que “ Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia ”.

Sus dichos motivaron una nota de protesta de la Cancillería chilena. En tanto, desde el otro lado de la Cordillera de Los Andes, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, calificó las declaraciones de Valverde como una “confusión y desprolijidad” y aseguró que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

Por lo anterior, el PS pidió al Ejecutivo “defender con sentido patriótico y sin vacilaciones la soberanía y los intereses nacionales”, además de fortalecer la autonomía con que Chile debe desenvolverse internacionalmente.

Cabe recordar que al interior del oficialismo cuestionaron la participación de Kast en el encuentro. Algunos dirigentes de RN y Evópoli han planteado reparos en los últimos días por tratarse de una instancia asociada a la ultraderecha internacional y a la denominada “batalla cultural”.