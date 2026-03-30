SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Rafael Poblete, abogado de las familias del Bruma: “Tenemos antecedentes objetivos de que hubo obstrucción a la investigación”

    El abogado evalúa la formalización ocurrida hace una semana en el Juzgado de Garantía de Coronel. Junto a eso, afirma que apelarán a las cautelares contra los tres imputados y ampliarán la querella criminal.

    Por 
    Tomás Gómez

    Fue hace una semana cuando el juez de Garantía de Coronel, Jorge Henríquez, dio a conocer las medidas cautelares contra Roberto Mansilla, Luis Macaya, Jaime Sandoval y la empresa Blumar S.A. por el choque que acabó con la vida de siete personas a bordo de la lancha Bruma.

    A pesar de la solicitud del Ministerio Público y los querellantes para imponer el arresto domiciliario contra los imputados y el nombramiento de un interventor para la empresa Blumar, Henríquez decretó la firma quincenal para Mansilla, Macaya y Sandoval y descartó las cautelares requeridas para la empresa.

    Si bien aquello representó un golpe a las expectativas de la Fiscalía y los querellantes, el abogado de las familias del Bruma, Rafael Poblete, hace una buena evaluación de la formalización, sobre todo de la prohibición impuesta por el juez para evitar la comunicación entre los imputados: “Eso es un indicio absolutamente relevante de que existieron características de obstrucción a la investigación”.

    Para Poblete, tal antecedente se muestra fundamental para lograr ampliar la querella contra los imputados por el choque e incluir el delito de obstrucción a la investigación y homicidio con dolo eventual.

    En paralelo a la construcción de la apelación que él y su equipo presentaron este sábado ante la Corte de Apelaciones para que se decrete el arresto domiciliario total de los tres imputados, Poblete habla sobre sus impresiones de la investigación, sus pretensiones como representante de las familias y sus expectativas con el Ministerio Público. “Esperamos convencer al nuevo fiscal regional de nuestra teoría”, dice.

    ¿Cuál es la evaluación que hace de la formalización y de las cautelares que dictó el juez?

    Nuestra evaluación es altamente positiva. La contraparte siempre negó absolutamente el hecho de la colisión y en la audiencia comenzaron diciendo que ellos no negaban esta y que iban a discutir otros aspectos. Igualmente, valoramos muy positivamente la cautelar personal que otorgó el juez respecto a la prohibición de los imputados de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar. Eso es un indicio absolutamente relevante de que existieron características de obstrucción a la investigación.

    ¿Apelarán para aumentar las cautelares?

    Sí, nosotros vamos a presentar la apelación por otras cautelares, específicamente por la de arresto domiciliario total que estábamos solicitando. Tenemos entendido que ya se habrían presentado otras apelaciones por parte de los intervinientes.

    ¿Pretenden ampliar la querella?

    Estamos trabajando por ampliar la querella por obstrucción a la investigación en contra de los tripulantes del puente de mando del Cobra y de otros personeros de Blumar. Esa es una conducta dolosa y que nos va a permitir pedir que se fije una nueva audiencia de formalización y debatir medidas cautelares de alta intensidad. Específicamente me refiero a la prisión preventiva de los imputados.

    ¿Hubo obstrucción en la investigación?

    Podría decirle que manejamos 20, incluso 30 y hasta 40 antecedentes. Son un cúmulo. Puedo afirmar que tenemos antecedentes objetivos de que en este caso hubo obstrucción a la investigación.

    ¿Cómo pretende probar la existencia del dolo en lo ocurrido?

    Va a ser un tema de calificación jurídica y los antecedentes para sustentarlo están señalados en nuestra querella.

    Se lo pregunto porque el Ministerio Público no vio antecedentes para fundar esto al imputar homicidio culposo…

    Es un tema de calificación jurídica que se va a discutir en el juicio de fondo. No corresponde que el tema más relevante de la discusión jurídica se pueda tratar de resolver en tres o cuatro líneas. Es algo que va a durar más que el debate de las cautelares. Probablemente lo estemos debatiendo por tres, cuatro, o cinco días. Pero le digo que nosotros tenemos argumentos poderosos para mantener nuestra posición.

    ¿Cree que el Ministerio Público debería sumarse a su hipótesis de homicidio doloso?

    El Ministerio Público imputó homicidio culposo y a nosotros nos queda todo el plazo de la investigación formalizada para probar lo que hemos dicho. Si no logramos convencer al Ministerio Público, más adelante va a haber un cambio de fiscal de aquí a cuatro meses. Esperamos convencer al nuevo fiscal regional de nuestra teoría. Si decide no acusar por homicidio con dolo eventual, entonces nosotros vamos a plantear una acusación particular por este delito.

    Más sobre:Choque Cobra BrumaBrumaCobraRafael Poblete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Día del Joven Combatiente: se registran primeros incidentes y desvíos preventivos del transporte público en Santiago

    Alejandro Espinoza, abogado defensor de Blumar: “No hay mérito para formular acusación contra la compañía o los tripulantes”

    Confirman fallecimiento de joven de 18 años que fue atropellado y brutalmente agredido a la salida de discoteca en Temuco

    Asesino de Calama planificó crimen hace cuatro meses y lo dejó escrito en un cuaderno: PDI califica el hecho como “masacre” y autor arriesga cadena perpetua

    PS logra dos asientos en la estratégica Comisión de Hacienda y RN se alza con la mayor cantidad de cupos en el Senado

    “Lamento la derrota de la derecha solidaria”: el mensaje de Desbordes tras elecciones de RN

    Lo más leído

    1.
    Asesino de Calama planificó crimen hace cuatro meses y lo dejó escrito en un cuaderno: PDI califica el hecho como “masacre” y autor arriesga cadena perpetua

    Asesino de Calama planificó crimen hace cuatro meses y lo dejó escrito en un cuaderno: PDI califica el hecho como “masacre” y autor arriesga cadena perpetua

    2.
    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    3.
    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

    4.
    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    5.
    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    Gobierno de Boric diseñó regularización de migrantes empadronados, pero no la concretó y Migraciones la descarta

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Día del Joven Combatiente: reportan barricadas incendiarias, enfrentamientos y desvíos del transporte público en Santiago
    Chile

    Día del Joven Combatiente: reportan barricadas incendiarias, enfrentamientos y desvíos del transporte público en Santiago

    Alejandro Espinoza, abogado defensor de Blumar: “No hay mérito para formular acusación contra la compañía o los tripulantes”

    Rafael Poblete, abogado de las familias del Bruma: “Tenemos antecedentes objetivos de que hubo obstrucción a la investigación”

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones
    Negocios

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    Como Marcelo Ríos: Jannik Sinner vence a Jiri Lehecka en la final del Masters de Miami y consigue el Sunshine Double
    El Deportivo

    Como Marcelo Ríos: Jannik Sinner vence a Jiri Lehecka en la final del Masters de Miami y consigue el Sunshine Double

    Rumbo al Mundial 2026: Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas

    “No le entiendo nada”: el cruce entre Marcelo Bielsa y un intérprete tras la igualdad de Uruguay con Inglaterra

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN
    Cultura y entretención

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    El complejo momento para Meloni tras su primera gran derrota en Italia
    Mundo

    El complejo momento para Meloni tras su primera gran derrota en Italia

    Irán advierte contra una invasión tras la llegada de una unidad de infantería de marina

    Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico