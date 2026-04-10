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    Rector de U. Austral declara este viernes ante fiscalía por agresión a ministra Lincolao

    El rector Egon Montecinos reconoció que la estrategia de seguridad para la visita de la ministra "falló" y que citó a un consejo académico extraordinario para "corregir lo que tenemos que hacer para este tipo de iniciativas”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Universidad Austral de Chile, Valdivia Chile. Foto: Alejandro Sotomayor, RRPP Universidad Austral de Chile Alejandro Sotomayor

    El rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, abordó nuevamente la agresión que sufrió la ministra de Ciencia e Innovación, Ximena Lincolao, durante la inauguración del año académico de la casa de estudios y apuntó que los estudiantes ingresaron por una puerta lateral, la cual sólo se puede abrir desde adentro, y que durante esta jornada declarará por los hechos ocurridos.

    “Hoy día voy a la fiscalía a declarar y voy a poner a disposición este antecedente también de la fiscalía porque ese hecho permitió que los estudiantes ingresaran una vez que la ministra había concluido su conferencia”, mencionó.

    Respecto de las medidas de seguridad que se tomaron para la visita de la secretaria de Estado, el rector sostuvo que “el acuerdo implícito y explícito, que en esto soy muy responsable de lo que voy a decir, que planteé, es agotar las instancias de diálogo para que esto se resuelva así. A la luz de los hechos, fue una estrategia que falló”.

    Montecinos agregó que “por tanto, lo que vamos a tener que hacer como universidad, no yo, como universidad, por eso hoy día tengo un consejo académico extraordinario, es corregir lo que tenemos que hacer para este tipo de iniciativas”.

    Ofrece disculpas a Republicanos

    Además, el rector de la UACh se refirió a las declaraciones que hace meses emitió y donde se refiere de forma peyorativa a los militantes del partido, apuntando a que “ojalá se caiga su lista” parlamentaria.

    La autoridad universitaria sostuvo que luego de que saliera el video “redacté una carta y se la envié a la directiva regional del Partido Republicano, se la envié al diputado republicano de esta región, Leandro Kunstmann, que él es alumno de la universidad, médico veterinario. Se la envié al consejero regional del Partido Republicano ofreciéndole las disculpas del caso”.

    Además añadió “me tengo que hacer responsable, en ese momento no era rector, era un académico, así como muchas personas que hoy día ejercen cargos y que emitieron juicios o opiniones en su momento en otro rol. Lo hice con el espíritu de fortalecer la convivencia, de que esto se resuelva, de que avancemos, y de que si soy yo el primero que tengo que reconocer cuando me equivoco, así lo hago".

    “Hoy día yo ofrecí unas disculpas y efectivamente yo no sigo pensando lo mismo”, expresó el rector, a la vez que apuntó que “hemos tenido una historia lamentable y hemos tenido hechos que hoy día ameritan que las personas que ejercemos cargos públicos podamos contribuir una mejor convivencia”.

    Más sobre:Egon MontecinosUniversidad AustralRepublicanos

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