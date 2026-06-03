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    Reformalizan por uso de explosivos y otros delitos graves a imputados por crimen de matrimonio de Graneros

    El fiscal Carlos Fuentes explicó que el Ministerio Público hizo “una consolidación de todos los hechos que esta organización criminal, los 6.5, ha cometido en la región”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    La Fiscalía de O’Higgins reformalizó por uso de explosivos y otros delitos graves a los imputados por el homicidio de un matrimonio el año pasado.

    Carolina Calleja Lucero de 51 años y su marido Rodrigo González Aguirre de 63, fueron baleados en su hogar, por un grupo denominado la banda del 6-5, que se especializaba en robos en zonas rurales y buscaba propiedades por Google Maps para concretar los atracos.

    El 12 de marzo de 2025, el grupo ingresó a robar a una casa ubicada en un fundo de Graneros para, posteriormente, dirigirse a una segunda vivienda en la que irrumpieron portando armas de fuego y dieron muerte al matrimonio. El crimen quedó registrado en un desgarrador llamado de auxilio al 133.

    El fiscal Carlos Fuentes, jefe de Análisis Criminal de la Fiscalía de O’Higgins, explicó que en la audiencia de reformalización el Ministerio Público hizo “una consolidación de todos los hechos que esta organización criminal, los 6.5, ha cometido en la región”.

    “Nosotros circunscribimos los hechos, al menos de la investigación, entre noviembre de 2024 a aproximadamente septiembre de 2025. Lo que hicimos hoy día fue imputarles, eso sí, de manera nueva, la asociación criminal a estos sujetos y además desarrollar de manera cronológica los hechos que fueron cometiendo, entre ellos, por supuesto, el doble homicidio de Graneros, algunos otros intentos de robo con homicidio, hasta llegar a unos robos con explosivos también en la Región de O’Higgins”, detalló el persecutor.

    Los imputados son Matías Arenas, conocido como Matigol, Kevin Alejandro Arenas Meza, Diego Benjamín Fuentes Miranda, Gonzalo Alonso Quiroz Rojas, Luis Armando Saavedra Leiva, Martín Enrique González Campos, que sería el autor material del doble homicidio, y Manuel Bravo Soto, alias El Palomo, supuesto líder de la organización.

    Más sobre:PolicialGranerosBanda de Los 6-5Fiscalía de O'HigginsDelincuenciaSeguridad

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