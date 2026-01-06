SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    El ente dirigido por Dorothy Pérez inició acciones en el juicio de cuentas contra la exalcaldesa

    Por 
    Luciano Jiménez
    Virginia Reginato / Foto: Aton

    En la instancia de juicio de cuentas se encuentra la Contraloría Regional de Valparaíso en el proceso que busca determinar la responsabilidad civil de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), la exjefa comunal Eugenia Garrido y 11 exfuncionarios de ese municipio en irregularidades de las platas públicas de la Corporación de dicho municipio.

    Particularmente se apunta a omisiones respecto de no pagar oportunamente las cotizaciones previsionales y de salud de los trabajadores, generando dicho incumplimiento el pago de intereses, reajustes, gastos de cobranza y multas que devengaron en un perjuicio fiscal avaluado en cerca de $1.200 millones a junio de 2025.

    Fue por ello que el ente dirigido por Dorothy Pérez ingresó un reparo -acción legal en que se detecta perjuicio al patrimonio y se exige restituir esos fondos- y solicitó la devolución de $1.122.359.123 a partir de un examen de cuentas efectuado en la Corporación Municipal en 2024 para el periodo de tiempo entre el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre del 2023. El escrito concluye que “en la referida corporación municipal se efectuaron desembolsos que produjeron un detrimento al patrimonio de esa entidad”.

    En esa línea se detalló en el escrito -al que La Tercera tuvo acceso- que la corporación “desembolsó la suma de $3.024.545.004 por concepto de intereses y reajustes y un monto de $571.544.716 por gastos de cobranza producto del pago extemporáneo de las cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores, con el consecuente daño a su patrimonio”.

    La contralora Dorothy Pérez. Dedvi Missene

    El ente fiscalizador reiteró que dichos costos adicionales implicaron un perjuicio al patrimonio de la municipalidad, “causado por el no cumplimiento de la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud dentro del plazo establecido en la normativa aplicable”.

    Respecto del rol de Reginato, la Contraloría determinó que la exalcaldesa “incurrió en las omisiones culpables que generan sus respectivas responsabilidades para efectos del presente reparo”.

    A los exfuncionarios cuestionados “se les imputa la omisión culpable de no haber pagado oportunamente las cotizaciones” y se añade que “así corresponde perseguir la responsabilidad civil extracontractual de las personas anteriormente individualizadas, pues respecto de todos ellos, se constataron omisiones culposas que produjeron directamente el perjuicio ocasionado al patrimonio”.

    La exalcaldesa Reginato no contestó los llamados de este medio.

    La actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Dedvi Missene

    Por su parte, la actual máxima autoridad comunal, Macarena Ripamonti (Frente Amplio), sostuvo a La Tercera que “los antecedentes conocidos dan cuenta de reparos que, en su conjunto, superan los $1.500 millones, una cifra de magnitud extraordinaria que evidencia un daño grave y acumulado a las finanzas municipales. Este perjuicio impacta directamente en la capacidad del municipio para cumplir oportunamente sus funciones, ejecutar obras, sostener servicios esenciales y responder a las necesidades de la comunidad”.

    En esa línea, agregó que “el daño al patrimonio público nunca es abstracto: cada peso mal utilizado es un peso menos destinado a salud, educación, seguridad, espacios públicos y calidad de vida para los vecinos y vecinas (...) Nuestra obligación institucional es colaborar activamente con los órganos fiscalizadores, transparentar la información, fortalecer los controles internos y, sobre todo, asegurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse”.

    Fue en junio del año pasado cuando la Contraloría determinó mediante el Informe Final N° 490/2024 las cotizaciones impagas. En esa oportunidad se hablaba de una deuda previsional nominal de $11.871 millones a diciembre del 2023. En algunos casos el atraso superó los 600 días.

    Otros casos más sensibles alertaban que al 30 de septiembre del 2023 la corporación mantenía impagas cotizaciones de salud de 13 personas fallecidas.

    Más sobre:Virginia ReginatoViña del MarContraloría General de la República

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Primera fisura en la OPE: la intervención a Sebastián Figueroa en medio de tensiones internas

    Un edificio y una cátedra con su nombre: la huella del expresidente Sebastián Piñera en la UC

    Valencia destituye al fiscal Tufit Bufadel tras condena por abuso sexual y se abre pugna con el Ministerio Público

    Lo más leído

    1.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    2.
    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    3.
    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    4.
    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    5.
    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar
    Chile

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Sichel: “A los municipios que tenemos colegios con buenos resultados queremos que nos dejen seguir siendo sostenedores”

    El sorpresivo golpe de Etcheverry en el Segundo Piso de Boric

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal
    Negocios

    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal

    Latam Airlines incorpora a su flota de largo alcance el primer Boeing 787-9 Dreamliner con motores GEnx de Sudamérica

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”
    El Deportivo

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”

    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Alerta en la UC: Daniel González protagoniza pelea callejera en Viña del Mar

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?
    Cultura y entretención

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.
    Mundo

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Rusia celebra los “esfuerzos” de Venezuela para “proteger su soberanía” con la investidura de Delcy Rodríguez

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso