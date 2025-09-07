Registran incendio de cinco casas en La Pintana: hay una víctima fatal

En la tarde de este domingo se incendiaron cinco casas del Pasaje Los Gavilanes de La Pintana, Región Metropolitana. El siniestro cobró la muerte de una mujer de 64 años.

El incendio afectó a cinco domicilios particulares ubicados en Pasaje Los Gavilanes Nro. 1603, 1604, 1609, 1610 y 1615.

Bomberos de las Compañías 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, y 11° Metropolitana Santiago, acudieron al sector.

De acuerdo a la Municipalidad de La Pintana, cuando Bomberos realizaron una inspección en uno de los domicilios afectados, encontraron a una mujer fallecida.

Con ello, Bomberos notificó a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Así, el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones para que comenzara la investigación.

Según PDI, la Brigada de Homicidios Sur adoptó el procedimiento y acudirán al sitio.