Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Este domingo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir a Hamas de que libere a los rehenes. Además, dijo que esta será la última advertencia.

En la red Truth Social, Trump comentó “todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones".

“Es hora de que Hamas también las acepte. He advertido a Hamas sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra! Gracias por su atención a este asunto", sumó.

Este miércoles 3 de septiembre, Trump le pidió a Hamas que liberara a los rehenes con vida que mantiene bajo su cautiverio en la Franja de Gaza. Esto en el marco de las negociaciones con Israel para un alto el fuego en el enclave palestino.

“Decidle a Hamas que devuelva inmediatamente a los 20 rehenes (no dos, ni cinco ni siete) y las cosas cambiarán rápidamente. ¡Esto terminará!”, ha declarado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.