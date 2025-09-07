SUSCRÍBETE
Mundo

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que “todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones".

María José Halabi 
María José Halabi
US President Donald Trump addresses the nation from the White House in Washington, DC on June 21, 2025, following the announcement that the US bombed nuclear sites in Iran. President Donald Trump said June 21, 2025 the US military has carried out a "very successful attack" on three Iranian nuclear sites, including the underground uranium enrichment facility at Fordo. "We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan," Trump said in a post on his Truth Social platform. (Photo by CARLOS BARRIA / POOL / AFP) CARLOS BARRIA

Este domingo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir a Hamas de que libere a los rehenes. Además, dijo que esta será la última advertencia.

En la red Truth Social, Trump comentó “todos quieren que los rehenes regresen a casa. ¡Todos quieren que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones".

“Es hora de que Hamas también las acepte. He advertido a Hamas sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia, ¡no habrá otra! Gracias por su atención a este asunto", sumó.

Este miércoles 3 de septiembre, Trump le pidió a Hamas que liberara a los rehenes con vida que mantiene bajo su cautiverio en la Franja de Gaza. Esto en el marco de las negociaciones con Israel para un alto el fuego en el enclave palestino.

“Decidle a Hamas que devuelva inmediatamente a los 20 rehenes (no dos, ni cinco ni siete) y las cosas cambiarán rápidamente. ¡Esto terminará!”, ha declarado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

