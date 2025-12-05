“Reitero, una vez más, mi absoluta inocencia”: Felipe Berríos manifiesta satisfacción tras fallo de la Corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Santiago dictó este viernes la sentencia definitiva en la investigación penal contra el sacerdote Felipe Berríos del Solar, por una denuncia presentada por una mujer por abuso sexual de mayor de 12 años.

En un comunicado, Berríos informó que se dejó “sin efecto la resolución dictada por el juez del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, en la parte en que esta había dado por establecido mi participación en un delito de connotación sexual supuestamente ocurrido hace más de veinticinco años, el cual siempre he negado”.

La Corte señaló que la decisión tomada por el juez (I) Edgardo Gutiérrez Basualto, del Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, fue más allá de sus atribuciones , debido a que “la determinación de la existencia del delito investigado y por, sobre todo, la participación del inculpado en calidad de autor, cómplice o encubridor, sólo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia en el marco de un procedimiento penal legalmente tramitado”.

En la sentencia anterior, se declaraba el sobreseimiento total y definitivo por prescripción de la acción penal, pero acreditó el abuso sexual, de un hecho acontecido en agosto de 2000 durante un retiro espiritual realizado en el Santuario de Schoenstatt.

“Quiero manifestar mi satisfacción por el resultado de esta causa que se inició, a mi solicitud, con el objeto de que se aclararan -por los tribunales de mi país y en el marco de un procedimiento transparente seguido ante jueces imparciales- las imputaciones que se me hicieron en el marco de una investigación canónica iniciada por una falsa denuncia de la Fundación para la Confianza , que curiosamente prefirió ventilar este caso en el Vaticano y no en los tribunales de justicia”, indicó en su declaración Berríos.

“Como he sostenido desde el primer día y como lo ratifica la sentencia de hoy, el procedimiento canónico no es garantía de debido proceso ni de justicia , ya que al amparo del secreto impide que la opinión pública sepa de qué y con qué prueba se me acusó; y por qué y con qué prueba se me condenó en ese ámbito”, añadió.

Además, apuntó a la Fundación para la Confianza y la Compañía de Jesús lamentando que no colaboraran en la investigación judicial y que haya sido necesario llegar a la incautación del informe de la investigación canónica.