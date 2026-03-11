Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

Los conductores de la capital han enfrentado múltiples inconvenientes en el tránsito durante este miércoles, en medio de la ceremonia de cambio de mando y las primeras actividades del Presidente José Antonio Kast.

Para esta jornada, desde Carabineros informaron una serie de desvíos y cortes de tránsito en el centro de Santiago, incluyendo el cierre total del eje Alameda, medida que comenzó a regir cerca de las 15:00 horas.

Desde la plataforma Transporte Informa, dependiente del Ministerio de Transportes, señalaron que varias vías de la capital presentan congestión vehicular producto de las alteraciones en la circulación por las actividades programadas durante la jornada.

Los principales atochamientos se concentran en el sector centro y también en la zona oriente de Santiago, especialmente en comunas como Providencia y Ñuñoa.

Entre los puntos más complicados, Transporte Informa reportó congestión en el eje Francisco Bilbao, en su continuación por calle Curicó, hacia el poniente entre avenida Salvador y Lira.

También se registran problemas de circulación en Eliodoro Yáñez al llegar al Puente del Arzobispo, hacia el norte entre Manuel Montt y Bellavista.

A ello se suman atochamientos en avenida Matta, en ambos sentidos entre Viel y Vicuña Mackenna, además de avenida Andrés Bello al oriente entre Pío Nono y Huelén.

Pasadas las 18:00 horas se reportaron nuevos puntos de congestión, entre ellos avenida Santa Isabel al oriente entre Manuel Rodríguez y Seminario.

También se informó de tránsito lento en avenida José Pedro Alessandri al norte entre Las Encinas y Irarrázaval, así como en Irarrázaval al oriente entre Monseñor Eyzaguirre y Exequiel Fernández.

Otro punto conflictivo se registra en Lira al norte, entre Diez de Julio y Diagonal Paraguay.