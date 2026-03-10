Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

El abogado Fernando Rabat está a menos de 24 horas de convertirse en el futuro ministro de Justicia. Su llegada al gobierno implicará que este destacado civilista cambie su oficina y la litigación en los tribunales por su nuevo despacho de calle Morandé.

Por lo mismo, ha tenido que acostumbrarse a su nuevo perfil público. Así fue como, por ejemplo, activó redes sociales. Antes de ser el elegido del presidente electo José Antonio Kast no tenía redes sociales, pero como futura autoridad, esta jornada hizo su debut sumándose a la campaña de la próxima administración en Instagram.

Junto con eso, en la mañana partió su agenda del día con una reunión con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias. En ese encuentro el jefe comunal planteó la posibilidad contar con un nuevo juzgado de policía local en la comuna. Esto debido a que la población de esa comuna ha crecido exponencialmente en la última década.

También quienes supieron del encuentro comentan que Iglesias manifestó que está interesado en las alternativas de uso para el tradicional inmueble del Servicio Médico Legal (SML) en Avenida La Paz, luego de que el servicio se cambiara a sus nuevas y modernas instalaciones.

Luego de eso, Rabat junto a sus futuros subsecretarios -Luis Silva, en Justicia y Pablo Mira, en Derechos Humanos- tuvieron una reunión con la bancada de diputados de Renovación Nacional. Previo a eso, Rabat también ha estado interesado en preparar su debut en la política y para eso ha tomado contacto con quienes lo han antecedido. Así fue como sostuvo reuniones con los exministros de justicia Juan Ignacio Piña, Felipe Bulnes, Hernán Larraín y Patricia Poblete.

El lunes, en tanto, agendó un encuentro con quien será su par en el Ministerio de Seguridad Pública en la Oficina del Presidente Electo (OPE). En la cita con la exfiscal Trinidad Steinert se enfocaron en conversar sobre Gendarmería. Esto, debido a que la ley que traslada la institución penitenciaria desde Justicia a Seguridad está a un paso de ser despachada por el Congreso.

De tal manera que tanto Rabat como Steinert, cuando estén en funciones, deberán coordinar la implementación de esa reforma constitucional. Todo esto en un contexto de tensión y de crisis penitenciaria, marcada por una seguidilla de liberaciones erróneas de reos en distintas cárceles del país.

Pero Rabat no ha descuidado sus redes en el Poder Judicial. Como buen litigante de las cortes, el nombre de Rabat es más que conocido en el Palacio de Tribunales. De hecho la semana pasada, para la inauguración del año judicial, el abogado hizo gala de sus años de experiencia y fueron varios los magistrados y supremos los que se acercaron para saludarlo y conversar sobre su futuro en el Ministerio de Justicia.

Esa cercanía de hecho también se ha visto reflejada con la presidenta de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich. Cuando tuvieron su primer encuentro estuvieron casi dos horas conversando sobre los desafíos de la judicatura. Y el martes, Rabat participará de la celebración del Día de la Mujer en el máximo tribunal.