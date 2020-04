Rosa Oyarce señala que “no hubo mayor explicación” por su salida de la Seremi de Salud

“La verdad es que no sé lo que pudo haber sido, tendría que preguntarle solamente a quien me pidió la renuncia”, dijo Rosa Oyarce, la ex seremi de Salud sobre su salida del organismo público esta noche en entrevista con CNN Chile.

“Cuando yo pregunté por qué era la renuncia, se me dijo que era por situaciones que se arrastraban, una que tenía que ver con el Compin y otras que tenían que ver con el aeropuerto, pero no hubo mayor explicación”, agregó.

Sobre el tema del aeropuerto, afirmó haberse instalado ahí “de manera oportuna” y haber declarado una alerta preventiva, “pero eso es parte de las potestades que tiene una autoridad sanitaria (...) sobre todo frente a la pandemia del Covid-19”.

Y sobre el tema de la Compin señaló: “Hubo funcionarios que salieron positivo” por Covid-19, y que a partir de ese caso se desataron varios contagios, por eso, “por una determinación técnica, por recomendación de la epidemióloga” decidió cerrarlo.

Si bien reconoció que cerrar la Compin es “un tremendo problema” debido a la alta demanda que tiene, defendió la medida diciendo que “había que hacer un plan de trabajo”. Y pese a que el Minsal le señaló que no podía cerrarlo -según afirma- igual lo hizo, pero volvió a abrirse “por instrucción de la subsecretaría de Salud Pública”.

“Ellos fueron, simplemente y lo abrieron, solo me llegó el aviso de los funcionarios”, contó Oyarce.

“Me hice el examen y salí negativa”

Consultada sobre dos hechos que pudieron haber influido en su salida, como su foto con la mascarilla debajo de la nariz y porque estuvo en contacto con alguien contagiado con coronavirus y que pese a eso siguió trabajando, Oyarce fue enfática en señalar que ella al momento de enterarse de haber estado en contacto con una funcionaria contagiada, se hizo el examen de Covid-19 “y salió negativo”. Y que la persona infectada dejó de trabajar y ella también.

Acerca del manejo que el gobierno ha hecho de la crisis sanitaria, Oyarce indicó: “Es una situación terrible, que nunca se ha vivido”, que las medidas que se han tomado son en base a ensayo y error y que “nadie puede dar la receta perfecta”.

Asimismo, añadió que la información que posee el Minsal deben conocerla los alcaldes, de modo de que ellos puedan cooperar. “Esto de un trabajo de equipo para poder salir adelante”.