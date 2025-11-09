San Vicente de Tagua Tagua: Carabineros demuele viviendas clasificadas como puntos de interés

La tarde de este domingo, Carabineros informó la demolición de tres viviendas en San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins, a causa de la búsqueda de nueva evidencia tras el hallazgo de dos cuerpos el pasado jueves.

Al respecto, el general jefe de Carabineros en O’Higgins, Guillermo Bohle, declaró: “ Se han detectado tres nuevos puntos de referencia o de interés , donde los equipos especializados en el curso de la tarde van a trabajar".

Así agregó que se trata de “un lugar de difícil acceso, por lo cual en un punto de interés está trabajando una máquina retroexcavadora, en los otros dos va a tener que trabajar personal de las escuelas oficiales con pala y picota”.

Carabineros en sitio de hallazgo de cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua.

En ese sentido, se refirió a la demolición de viviendas señaladas como nuevos puntos de interés en la investigación: “Efectivamente hay una vivienda que está siendo demolida, nos quedan dos viviendas más que son puntos de interés, por lo cual vamos a trabajar en el transcurso de la tarde en ellos".

Puntualizando que “ necesariamente van a tener que demolerlas para poder descartar completamente la existencia de evidencia en el lugar”.

En este contexto, Bohle aclaró: “Estos tres sitios de interés podríamos abordarlos en la tarde, no obstante, si existe alguna dificultad para poder abordarlos, definitivamente habrá que alargar en su estadía, hasta el lunes o martes, o dependiendo del Ministerio Público, también".

Qué sucedió

En medio de una serie de allanamientos por tráfico de drogas, al menos dos cuerpos fueron encontrados al interior de una fosa séptica.

Según informó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, “uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad, ni el género”, no obstante, el último cuerpo encontrado ya habría sido identificado.

De acuerdo con la información expuesta por autoridades, un amigo había presentado en septiembre una denuncia por presunta desgracia, luego de perder contacto con ella.

Conmoción por hallazgo de cuerpo calcinado en San Vicente de Tagua Tagua.

Fuera de cámara, familiares relataron que la joven alcanzó a llamarlos para decirles que estaba secuestrada y que le habían cortado el pelo, sin entregar más detalles sobre el lugar donde se encontraba ni las razones de su retención.

Los restos de Catalina fueron hallados junto a los de otra persona. Además, Según los peritajes, la data de muerte de la joven sería de aproximadamente un mes, mientras que la otra víctima habría fallecido hace al menos seis meses.

Hallazgo de osamentas

Los peritajes continuaron este viernes, y durante la jornada se detectaron nuevas osamentas en el mismo sector. Al respecto, el fiscal Cubillos confirmó que “tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo; eso será materia de los peritajes”.

Por otro lado, jefe de Labocar, el coronel de Carabineros, Cristián Candia, sostuvo que “al tener denuncias de presuntas desgracias, hay características particulares, como partes óseas, dentadura, vestimenta o tatuajes, que debemos cotejar en tiempo real para avanzar en las identificaciones”.

Las diligencias seguirán durante el fin de semana, mientras que el próximo martes serán formalizados cuatro detenidos por el operativo, uno de ellos con orden de detención por homicidio.