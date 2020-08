Santiago y Estación Central: comercio se repletó el primer día de la desescalada

La tónica del primer día de la desescalada en Santiago y Estación Central fue la misma: grandes aglomeraciones en torno al comercio, altos flujos vehiculares y muchas personas circulando por las calles y en espacios públicos, como parques y plazas.

“En ciertos sectores de la comuna se dio una especie de tormenta perfecta, donde personas con plata en el bolsillo y que llevaban 143 días confinadas se lanzaron a la calle sin mucha conciencia”, afirmó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, respecto del primer día de la fase de transición.

El día partió con extensas filas de personas para comprar productos en locales de la Alameda, en la comuna de Santiago. Es el caso del Centro Comercial Asia Pacífico, que fue cerrado por la Seremi de Salud por no cumplir con los protocolos de aforo máximo, debido a que ingresaron decenas de personas a sus dependencias, la mayoría de ellos a realizar compras al por mayor para vender en sus negocios, luego de meses de no tener proveedor funcionando. La empresa se expone a multas de $ 50 millones.

También hubo gran cantidad de clientes en el barrio Meiggs, en las afueras de oficinas de AFP, en el Registro Civil y en sucursales bancarias, a lo que se suman tiendas de artículos no esenciales que comenzaron a abrir este lunes. Además, la Plaza de Armas, lugar que durante los últimos meses casi no tuvo visitantes, al mediodía lucía repleta: decenas de personas se congregaron a conversar o simplemente a tomar el sol en las bancas. Y locales de venta de productos como lanas en 21 de Mayo y comercializadoras de repuestos de vehículos, en el barrio Brasil tuvieron alta cantidad de público.

Alessandri explicó que desde este lunes rige una ordenanza que obliga a los privados a hacerse cargo del espacio público en las afueras de los locales, por lo que deben realizar demarcaciones y cumplir con un tope máximo de personas en su interior y la toma de temperatura al ingresar. “Llamo a la prudencia, a la conciencia (...). Si la gente no tiene que venir al centro, por favor, no lo haga”, dijo el edil.

Pese al llamado al autocuidado, en sectores como el Meiggs los compradores llenaban las calles y galerías comerciales. Al mismo tiempo, se instalaron desde la mañana comerciantes ambulantes, aunque los alcaldes advirtieron que habría fiscalización. Neftalí Martínez, quien trabaja en ese sector comercial, dijo que “hace meses que no se veía tanta gente. Llegaron desde temprano a hacer compras y después llevan los productos para venderlos en ferias”.

Vuelven los tacos

En paralelo, el tráfico y los viajes aumentaron. Según el Ministerio de Transportes, se observó un alza de los flujos vehiculares en la hora punta de la tarde: Santiago subió 19% y Estación Central un 17% en comparación con el lunes pasado. Incluso, en torno al centro histórico y los barrios comerciales volvieron a registrarse “tacos” en las principales vías de acceso. En tanto, la red de Metro también tuvo un repunte de usuarios, entre las 6.00 y las 13 horas de este lunes registró 273.351 pasajeros, un 20,3% que en el mismo periodo del lunes pasado. Y a la par de la actividad en las comunas céntricas, en Providencia, el Mall Costanera Center tiene previsto abrir hoy, desde las 10.30 hasta las 18 horas, con un aforo máximo de 50%, por lo que se hará un control en el ingreso.

En Estación Central, su alcalde, Rodrigo Delgado, detalló que hay tolerancia cero con el comercio ambulante: “Hemos definido que la fiscalización es muy importante y estamos copando el eje Alameda para evitar que aparezca el comercio ilegal. Transición no es lo mismo que normalidad, no es chipe libre”. El jefe comunal agregó que tiene antecedentes de incumplimientos de empresas, donde los empleadores de rubros no esenciales estarían citando a trabajadores de zonas aún en cuarentena. “Vamos a fiscalizar; no les va a salir gratis a los empleadores hacer esto”.

Josefina Díaz, vecina de Estación Central, quien reside en Alameda con Ecuador, relata que de inmediato se percibió la desescalada, debido a que hubo una mayor cantidad de automóviles, desde el poniente al oriente, circulando por la principal avenida. Aunque precisa que, desde su departamento, el ruido de motores y bocinas está lejos de ser similar al que existía previo a la cuarentena total.

Testeo focalizado

El Ministerio de Salud inició un plan de búsqueda activa de casos de Covid-19 en las comunas que están en desconfinamiento. El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, dijo este lunes que se están aplicando test PCR en barrios de alta circulación y en ferias. Y llamó a que empresas se contacten con la Seremi y soliciten a la autoridad aplicar exámenes a los trabajadores. En esa línea, en Santiago, frente al Hospital San Juan de Dios, se instaló un laboratorio móvil para tomar el test, con el único requisito de portar cédula de identidad.

Así, en la última semana, según las cifras informadas por el Servicio de Salud Metropolitano Central, en Santiago se realizaron 860 test PCR, con un 3% de positividad. En Estación Central se tomaron 816 muestras (3% dio positivo).

Este lunes, en tanto, la cartera informó que hubo 1.556 nuevos casos de Covid-19, de un total de 25.289 exámenes hechos, equivalente a 6,1% de positividad, la más baja desde el 12 abril.

Sobre los fallecidos, se reportaron 61 decesos este lunes, llegando a 10.513 fallecidos por el virus. Sobre los pacientes en ventilación mecánica, se reportaron 869.