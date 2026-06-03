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    Sauerbaum adelanta que en julio se pondrá en marcha el Plan Retorno para inmigrantes irregulares

    El director de Migraciones explicó que si todo sale de acuerdo a lo esperado, el próximo mes se habilitaría el sistema para que los migrantes irregulares postulen -en un plazo de 180 días- y puedan retornar a sus países sin sanciones.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    PEDRO RODRIGUEZ

    En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast, dio conocer que impulsará un proyecto para incentivar un “Plan de Retorno” para los inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en nuestro país. De hecho, esa misma jornada, firmó un decreto para implementar el mecanismo orientado a facilitar la salida voluntaria de este grupo.

    En ese escenario, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, en conversación con radio Duna, ahondó en el proyecto y explicó que está dirigido a “todas las personas irregulares”.

    Actualmente, existe una sanción económica para las personas en esa condición, la que -según precisó el director de Migraciones- “tiene que ver con las personas que entraron a Chile con una Visa pero se les expiró o no la renovaron y tienen que salir del país pagando una cifra que es bastante cuantiosa, estamos hablando de 400 o 600 mil pesos”.

    En ese contexto, adelantó que durante julio se darán a conocer los procedimientos y requisitos para adherirse al plan. “Durante el mes de julio se van a conocer los detalles y vamos a echar a andar al plan que va a durar 180 días“, indicó.

    El director de Migraciones precisó que quienes se inscriban, eventualmente podrán volver a Chile, pero de forma regular. Para ello se están considerando acciones respecto a la visa de trabajo.

    “Para las personas que se acojan a este plan y quieran volver a Chile a trabajar, la idea es poder postular dentro del país y que se active su postulación cuando salgan, pero esas personas van a tener que volver con una visa temporal de trabajo, que después las va a habilitar para poder quedarse en el país y poder postular a la visa definitiva”, explicó

    Qué pasa con quienes no se adhieran al plan

    La iniciativa de Kast responde a su promesa de campaña de “invitar” a los inmigrantes irregulares a que dejen el país por la “puerta ancha”. Sin embargo, existe la posibilidad de que no todas las personas en esta situación de adhieran al plan.

    En ese escenario, Sauerbaum advirtió que “las personas que no tomen este plan y ya están irregulares van a quedar expuestas a la expulsión, tal cual como hoy lo dice la Ley”.

    En ese sentido, señaló que, “si no toman este plan, que es excepcional para dar algunas facilidades para que la gente pueda retornar a su país, nosotros también tenemos que aplicar la Ley y eso implica seguir expulsando a las personas”.

    En definitiva, Sauerbaum aseguró que Kast “no es que se quiera deshacer de los migrantes, lo que el Presidente quiere hacer es producir un ordenamiento”.

    “Además tenemos absoluta conciencia de la necesidad que requiere (la migración) sobre todo en el mercado laboral, mano de obra que ya tenemos”, indicó.

    Más sobre:Frank SauerbaumMigracionesPla RetornoServicio Nacional de Migraciones

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