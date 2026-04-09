“Se entrega una pésima señal para las mujeres”: ministra Marín condena agresión a Ximena Lincolao en la Universidad Austral

La ministra de la Mujer, Judith Marín, se sumó esta tarde a la condena transversal que ha generado el ataque sufrido este miércoles por la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, en el marco de una actividad en la Universidad Austral.

A través de una declaración pública, Marín indicó que “como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, condeno de manera categórica” la agresión registrada en dependencias de la casa de estudios, en la ciudad de Valdivia.

En este marco, afirmó que se trata de “un hecho de gravedad que no solamente atenta contra la integridad física de una autoridad, sino que especialmente de una mujer mientras ejercía una función pública”.

Así, sostuvo que con este tipo de actos se entrega “una pésima señal para las mujeres que buscan participar o que participan activamente de cargos públicos”.

La ministra Marín finalizó señalando que desde su cartera reiteran que ninguna forma de violencia puede ser tolerada y normalizada, además de reafirmar su compromiso por la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer.