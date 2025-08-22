SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Se pasa toda el agua”: gendarmes advierten falla en nuevo vehículo blindado entregado hace una semana en Valparaíso

Funcionarios de la institución penitenciaria alertaron que uno de los vehículos dispuestos para fortalecer la seguridad presenta filtraciones de agua. A comienzos de agosto el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, presentó esta nueva flota. Gendarmería informó que cobraron la garantía del carro.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
Gendarmes advierten falla en vehículo blindado entregado hace nueve días en Valparaíso

A comienzos de agosto el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), presentó junto a su par de Seguridad, Luis Cordero, los cinco nuevos vehículos blindados adquiridos para fortalecer la seguridad de los traslados de reos de alto compromiso delictual que efectúa Gendarmería.

Con ello, la flota de estos dispositivos se elevó a 13, por lo que las autoridades destacaban la fórmula, dispuesta en el marco del Plan Nacional para el Combate contra el Crimen Organizado.

“Se trata de una flota que va a estar a disposición de Gendarmería a lo largo del país, para que los traslados sean exitosos, pero también para proteger a los funcionarios y funcionarias que realizan traslados que son altamente peligrosos”, destacó en la oportunidad Gajardo.

El secretario de Estado aseguró que “los cambios que ha tenido nuestro sistema penitenciario, las herramientas que se le han entregado a Gendarmería de Chile, implican que está mucho más preparada y cuenta con mejores capacidades para el desafío de que nuestro país pueda enfrentar el crimen organizado”.

Pero aunque la medida ha sido ampliamente celebrada, y reconocida también por el alto mando de la entidad penitenciaria -por su aporte en términos de protección de los gendarmes-, no ha estado libre de fallas.

De hecho, de acuerdo con antecedentes conocidos por La Tercera, uno de los vehículos recién adquiridos se entregó en la Región de Valparaíso hace sólo nueve días, la jornada del 13 de agosto, y ya presenta problemas.

Como comentaron efectivos penitenciarios que tienen acceso al automóvil asignado a la región, el vehículo simplemente no resistió las lluvias registradas las últimas horas, ya que se filtraron hacia el interior.

“Se pasa toda el agua”, comentó a este medio uno de los funcionarios que revisó el blindado y que presenció atónito cómo las gotas caían desde el techo al manubrio, tablero y sobre el asiento del conductor.

Por lo mismo, los gendarmes pusieron en duda la efectividad de los vehículos, pues pese al elevado costo que tienen, no cumplirían con requisitos mínimos. “Muy blindados serán, pero si se filtra la lluvia algo no funciona”, sostuvo otra fuente al abordar lo que intentan llevar como un chascarro.

Es que como el mismo director nacional (S), Rubén Pérez, destacó, la adquisición de los últimos cinco vehículos de estas características implicaron una inversión superior a los $ 1.109 millones.

Como pudo recabar este medio, la situación ya está en conocimiento de las más altas autoridades de Gendarmería, tanto a nivel regional como nacional, por lo que se está a la espera de que se dispongan medidas o realicen reparaciones correspondientes.

Consultado por la situación, desde Gendarmería comentaron que “a raíz de las condiciones de lluvia registradas en los últimos días, el móvil blindado entregado en la región de Valparaíso presentó filtraciones de agua”.

La institución agregó que “esta situación fue inmediatamente informada a la empresa proveedora, la cual reconoció su responsabilidad, comprometiéndose realizar las reparaciones correspondientes, proceso que dio inicio el día de hoy, haciendo efectiva la garantía de los carros, que se encuentran en marcha blanca”.

Esta no es la primera vez que los vehículos en cuestión son objeto de reproches. Hace algunos meses, en octubre de 2024, cuando se entregaron las primeras unidades, uno se volcó en medio de las capacitaciones que se realizaban a los conductores.

Aquello ocurrió en Cerrillos, al día siguiente de que la unidad fuera presentada públicamente. En ese momento, las autoridades dispusieron la realización de un sumario para determinar responsabilidades. Dos personas que se encontraban dentro del móvil resultaron con lesiones leves.

El proceso, según indicó Gendarmería, buscaba evaluar la maniobrabilidad y las capacidades de cada vehículo blindado de acuerdo con las exigencias específicas de las labores que desempeñan, aunque no todo resultó como esperaban.

Más sobre:GendarmeríaVehículos BlindadosRubén PérezJaime GajardoMinisterio de Justicia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Ante posibles disturbios en Mundial Sub20: Cordero afirma que operativos de intervención policial están preparados ante emergencias

Kast v/s Kast: las diferencias entre los programas de 2021 y 2025 y las razones para dejar atrás temas controvertidos

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina
Chile

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal
Negocios

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

Colbún avanza en Perú: nombra nuevo gerente general en filial y concreta compra de central termoeléctrica

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?
Tendencias

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quien tiene ganas de estar”
El Deportivo

La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quien tiene ganas de estar”

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”
Mundo

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”

Autoridad Palestina pide una postura internacional “firme” ante la declaración de hambruna en la ciudad de Gaza

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos