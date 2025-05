Senadora Aravena acusa de irresponsable a Ruth Hurtado (Rep.) por tildar de “octubrista” informe de Comisión por la Paz

A horas de que la Comisión presidencial para la Paz y el Entendimiento para la Macrozona Sur entregue su informe final al Presidente Boric, la senadora Carmen Gloria Aravena, quien renunció al Partido Republicano en medio de pugnas internas por su respaldo al texto, dijo sentirse “triste”.

En entrevista con 24 Horas la tarde de este lunes, argumentó que le ve poco futuro a los acuerdos alcanzados cuando estos deban pasar por el Congreso, y lamentó que el ambiente político marcado por la elección presidencial de noviembre haya impedido un consenso unánime y transversal.

“Por supuesto que da pena que se utilice este tema de violencia y terrorismo solo para mantenerlo”, sentenció.

También criticó a la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, por calificar de “octubrista” el documento final de la comisión.

“Ha habido muchas declaraciones sobre un texto que no se ha leído, donde irresponsablemente una persona que partió con estas declaraciones de octubrismo, nunca tuvo el documento final”, afirmó.

Y agregó: “de octubrista no tiene nada, no hay plurincionalidad, no hay un Estado dentro de otro Estado, la justicia sigue siendo la misma de todos, todo es igual”.

“Lamentablemente, el partido republicano, mi ex partido, al que todavía quiero mucho, no le está cumpliendo a la gente de La Araucanía”, enfatizó.

Clima electoral

La senadora Aravena insistió en que si esta discusión se hubiese llevado en otro momento político, tal vez el resultado hubiese sido más auspicioso, ya que hoy la oposición no está dispuesta a otorgarle un triunfo al gobierno.

“Lo más probable es que se hubiera revisado con mucho detalle y hubiera habido una disposición de espíritu de los partidos de revisar este tema con seriedad y responsabilidad (...) Creo que la UDI, como los partidos de Chile Vamos, caen en esta competencia de quién es más negativo, quién encuentra todo malo, quién es más duro, quién pide la fuerza para solucionar todos los problemas. Y ahí, el único que pierde es Chile”, argumentó.

Consultada por si se siente engañada por su ex partido, Aravena dijo que no. Sin embargo, explicó que “creo que yo, inocentemente, por mi carácter de servicio público que he tenido toda mi vida, creí que había una buena fe, una voluntad real de llegar a acuerdos.”

En este sentido, enfatizó: “Como ciudadana de La Araucanía, me siento un poco usada, en el sentido de que siempre creí y confíe en que estos partidos, todos los partidos de centroderecha, a los que adscribo, tenían un real interés por solucionar el problema (de la Macrozona Sur), pero pareciera que es más conveniente políticamente que sigamos en una guerrilla eterna”.

En este sentido, insistió en que hay partidos a los que no les interesa llegar a acuerdos. “Mi sector, particularmente, no ha mostrado la mejor cara“, concluyó.