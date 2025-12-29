Senapred declara alerta roja y activa alerta SAE en la comuna de Litueche

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decretó la alerta roja en la comuna de Litueche, en la Región de O’Higgins, por incendio forestal.

Según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), son 20 hectáreas quemadas por las llamas. El siniestro está cercano a sectores poblados, por ello, autoridades activaron la alerta SAE, solicitando la evacuación del sector de Parcelación Santa Mónica 1.

En el incendio los recursos desplegados son un técnico, tres brigadas, dos camiones cisterna, una máquina pesada, un helicóptero, dos aviones cisterna y compañías de Bomberos.

“En consideración a estos antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, la Dirección Regional de Senapred declara alerta roja para la comuna de Litueche por incendio forestal, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”, indicaron desde Senapred.