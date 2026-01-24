Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal en operativo en Caleta Portales

Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) Valparaíso realizó un operativo de fiscalización conjunto en Caleta Portales, que culminó con la incautación de más de una tonelada de recursos pesqueros sin Acreditación de Origen Legal (AOL), durante la madrugada de este sábado 24 de enero.

La acción forma parte de los esfuerzos del organismo por fortalecer la protección de los recursos marinos y combatir la pesca ilegal en la región.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con diversas instituciones de la Red Sustenta, incluyendo la Municipalidad de Valparaíso, la Policía de Investigaciones, la Autoridad Marítima y Carabineros de Chile.

Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal

Para garantizar el éxito del operativo, se desplegaron más de 50 funcionarios, quienes trabajaron tanto en el exterior como al interior de la caleta, contando además con el apoyo de drones para resguardar el perímetro e identificar movimientos sospechosos.

Durante la fiscalización, se inspeccionaron 13 medios de transporte de recursos pesqueros , logrando decomisar: 10.000 ostiones a media concha , 750 kilos de reineta y 300 kilos de macha .

Todos estos recursos carecían de la documentación requerida que acredite su origen legal. Los productos fueron concentrados en un contenedor dentro de la caleta, mientras que el infractor quedó a disposición de la justicia y pasó a control de detención.

Reconocimiento al trabajo interinstitucional

El director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, Gonzalo Rojas, destacó la importancia de este tipo de operativos. En sus declaraciones, subrayó:

“Acciones de fiscalización exitosas como la de hoy dejan muy en claro la importancia del trabajo interinstitucional. Es por esto que quiero agradecer a los integrantes de la Red Sustenta por su permanente apoyo a nuestra labor de fiscalización, así como también al presidente del sindicato de pescadores de Caleta Portales, pues en sus gestiones generó la facilitación para la fiscalización, contribuyendo al cumplimiento de nuestra labor institucional. Así que un agradecimiento para todos ellos.”

Rojas enfatizó que estos operativos no solo buscan sancionar infracciones, sino también proteger los recursos marinos, garantizar la sostenibilidad del sector pesquero y reforzar la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas de la fiscalización.