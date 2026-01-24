SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal en operativo en Caleta Portales

    Durante la fiscalización, se inspeccionaron 13 medios de transporte de recursos pesqueros, logrando decomisar: 10.000 ostiones a media concha, 750 kilos de reineta y 300 kilos de macha.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal

    La Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) Valparaíso realizó un operativo de fiscalización conjunto en Caleta Portales, que culminó con la incautación de más de una tonelada de recursos pesqueros sin Acreditación de Origen Legal (AOL), durante la madrugada de este sábado 24 de enero.

    La acción forma parte de los esfuerzos del organismo por fortalecer la protección de los recursos marinos y combatir la pesca ilegal en la región.

    El procedimiento se desarrolló en coordinación con diversas instituciones de la Red Sustenta, incluyendo la Municipalidad de Valparaíso, la Policía de Investigaciones, la Autoridad Marítima y Carabineros de Chile.

    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal

    Para garantizar el éxito del operativo, se desplegaron más de 50 funcionarios, quienes trabajaron tanto en el exterior como al interior de la caleta, contando además con el apoyo de drones para resguardar el perímetro e identificar movimientos sospechosos.

    Durante la fiscalización, se inspeccionaron 13 medios de transporte de recursos pesqueros, logrando decomisar: 10.000 ostiones a media concha, 750 kilos de reineta y 300 kilos de macha.

    Todos estos recursos carecían de la documentación requerida que acredite su origen legal. Los productos fueron concentrados en un contenedor dentro de la caleta, mientras que el infractor quedó a disposición de la justicia y pasó a control de detención.

    Reconocimiento al trabajo interinstitucional

    El director regional (s) de Sernapesca Valparaíso, Gonzalo Rojas, destacó la importancia de este tipo de operativos. En sus declaraciones, subrayó:

    “Acciones de fiscalización exitosas como la de hoy dejan muy en claro la importancia del trabajo interinstitucional. Es por esto que quiero agradecer a los integrantes de la Red Sustenta por su permanente apoyo a nuestra labor de fiscalización, así como también al presidente del sindicato de pescadores de Caleta Portales, pues en sus gestiones generó la facilitación para la fiscalización, contribuyendo al cumplimiento de nuestra labor institucional. Así que un agradecimiento para todos ellos.”

    Rojas enfatizó que estos operativos no solo buscan sancionar infracciones, sino también proteger los recursos marinos, garantizar la sostenibilidad del sector pesquero y reforzar la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas de la fiscalización.

    Sernapesca Valparaíso incauta más de una tonelada de recursos de pesca ilegal
    Más sobre:SernapescaValparaísoPesca IlegalPDICarabineros de ChileIncautación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Previo a consejo nacional del PPD, Quintana desdramatiza divorcio del Socialismo Democrático con el FA y el PC

    Lo más leído

    1.
    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    2.
    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    3.
    Suprema despeja camino para detención de Vivanco y voto de minoría pone en duda imputación por lavado de activos

    Suprema despeja camino para detención de Vivanco y voto de minoría pone en duda imputación por lavado de activos

    4.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    5.
    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa
    Chile

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”
    El Deportivo

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”
    Cultura y entretención

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China
    Mundo

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur