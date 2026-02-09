SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    El Instituto Nacional de Deportes (IND) concentra la mayor cantidad de casos, con 54 trabajadores que no habrían iniciado el sumario administrativo correspondiente.

    Por 
    Javiera Ortiz
     
    Leslie Ayala

    La Contraloría General de la República (CGR), a propósito del caso de licencias médicas, apercibió durante este lunes a cinco instituciones públicas por no dar inicio a los sumarios correspondientes de 96 funcionarios, pese a las instrucciones previamente impartidas por el organismo fiscalizador.

    Según un oficio entregado por el organismo, el Instituto Nacional de Deportes (IND) concentra la mayor cantidad de casos, con 54 funcionarios que no habrían iniciado el sumario administrativo correspondiente.

    Le sigue la Municipalidad de Requínoa, con 22 funcionarios, mientras que las municipalidades de Salamanca y Timaukel registran nueve casos cada una. Finalmente, la Municipalidad de San Fernando presenta dos funcionarios en aquella situación.

    Esto en un contexto de sumarios llevados a cabo por Contraloría a funcionarios públicos con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica.

    Contraloría señaló que: “bajo el apercibimiento de aplicar directamente a la persona que sirva el cargo de jefatura de la División, Dirección o Unidad Jurídica de ese órgano, la medida de apremio consistente en suspensión sin goce de remuneraciones, hasta que se remita la información requerida".

    El ente fiscalizador señaló que “el cumplimiento de la medida anteriormente dispuesta deberá ser informada a través de Ventanilla Única, dentro del plazo de tres días hábiles”, a partir de la jornada de este lunes.

    Más sobre:ContraloríaLicencias médicasMunicipalidad de RequínoaInstituto Nacional de DeportesMunicipalidad de SalamancaMunicipalidad de TimaukelMunicipalidad de San FernandoIND

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    Grifos sin capacidad y trayecto obstaculizado: las deficiencias que enfrentó Bomberos en el voraz incendio de La Vega Central

    Paulina Vodanovic y Lautaro Carmona abordan la controversia por el futuro militante de Jeannette Jara

    Lo más leído

    1.
    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    2.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    3.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    4.
    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    5.
    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje
    Chile

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas
    Negocios

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Sector minero siguió impulsando las exportaciones chilenas en enero

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U
    El Deportivo

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre