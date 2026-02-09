Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

La Contraloría General de la República (CGR), a propósito del caso de licencias médicas, apercibió durante este lunes a cinco instituciones públicas por no dar inicio a los sumarios correspondientes de 96 funcionarios, pese a las instrucciones previamente impartidas por el organismo fiscalizador.

Según un oficio entregado por el organismo, el Instituto Nacional de Deportes (IND) concentra la mayor cantidad de casos, con 54 funcionarios que no habrían iniciado el sumario administrativo correspondiente.

Le sigue la Municipalidad de Requínoa, con 22 funcionarios , mientras que las municipalidades de Salamanca y Timaukel registran nueve casos cada una. Finalmente, la Municipalidad de San Fernando presenta dos funcionarios en aquella situación.

Esto en un contexto de sumarios llevados a cabo por Contraloría a funcionarios públicos con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica.

Contraloría señaló que: “bajo el apercibimiento de aplicar directamente a la persona que sirva el cargo de jefatura de la División, Dirección o Unidad Jurídica de ese órgano, la medida de apremio consistente en suspensión sin goce de remuneraciones, hasta que se remita la información requerida".

El ente fiscalizador señaló que “el cumplimiento de la medida anteriormente dispuesta deberá ser informada a través de Ventanilla Única, dentro del plazo de tres días hábiles”, a partir de la jornada de este lunes.