Sismo de mediana intensidad se registra en el norte del país
El SHOA señaló que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
A las 7.44 de este jueves se registró un sismo de mediana intensidad en la Región de Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento fue de 5.5 y se localizó a 10 Kms al Suroeste de Parque Fray Jorge.
De hecho, las comuna de Punitaqui y Ovalle fueron las que percibieron con mayor intensidad el sismo.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que se encuentra evaluando daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura.
En tanto, desde el SHOA señalaron que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
