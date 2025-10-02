Sismo de mediana intensidad se registra en el norte del país

A las 7.44 de este jueves se registró un sismo de mediana intensidad en la Región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento fue de 5.5 y se localizó a 10 Kms al Suroeste de Parque Fray Jorge.

De hecho, las comuna de Punitaqui y Ovalle fueron las que percibieron con mayor intensidad el sismo.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que se encuentra evaluando daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura.

En tanto, desde el SHOA señalaron que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.