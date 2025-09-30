SUSCRÍBETE
Nacional

“Solicité cooperación para reducirlo”: el testimonio de guardia que retuvo a joven con esquizofrenia fallecido

Guardia afirmó que el joven fallecido le dio un golpe de puño en la cara "sin razón o motivo alguno". También se refirió a la participación de un motorista, que también habría golpeado a la víctima. El caso se mantiene sin imputados.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
Joven murió en altercado con guardias de Mall Plaza Vespucio.

Fueron al menos cinco los guardias del Mall Plaza Vespucio que el 15 de septiembre participaron en el procedimiento de retención que terminó costando la vida de Rolando Maximiliano Segovia, joven de 27 años que padecía esquizofrenia y que ese día sufrió una descompensación en dicho recinto comercial ubicado en la comuna de La Florida.

Segovia, quien se encontraba acompañado de su madre, agredió a un hombre de 75 años luego de que escuchara un fuerte ruido de una puerta. Fue ahí cuando los guardias lo redujeron en el piso del exterior del mall. El joven perdió la vida en frente de su madre, Brenda Cortés.

El caso se encuentra aún sin imputados, hoy en manos del fiscal Felipe Díaz Acuña, de la Fiscalía Local de La Florida, donde siguen estudiando los antecedentes. En esa revisión es clave el resultado de la autopsia del Servicio Médico Legal, que arrojó que Segovia murió por estrangulamiento. Sin embargo, de acuerdo a conocedores del caso, los investigadores también se encuentran revisando imágenes de video, que deberían ser concordantes con el informe médico. Allí ha radicado la demora en eventuales imputaciones, dicen las mismas fuentes.

Así las cosas, supervisores y los mismos guardias ya han prestado testimonios ante la policía durante la semana pasada. Los testimonios se suman a las primeras diligencias realizadas por la Fiscalía de Flagrancia de la zona Oriente, donde declararon la madre de la víctima, el hombre que recibió un golpe por parte de Segovia y uno de los guardias.

Joven muere en altercado con guardias de Mall Plaza Vespucio en La Florida.

Declaraciones

Francisco Urra (37), guarida de Securitas Chile, expuso que ese día se encontraba en el sector de Metro Bellavista cuando escuchó por radio que necesitaban apoyo en las cercanías del BancoEstado. “Concurro inmediatamente al lugar, donde una persona que transitaba por el lugar me señala que un hombre alto, de contextura gruesa, habría agredido a un adulto mayor”.

El guardia afirmó ante Carabineros que cuando se encontró con Segovia este se acercó y “sin razón o motivo alguno” le dio un golpe de puño en la cara.

Fue en medio de ese operativo que apareció un sujeto en moto que agredió al joven con su casco: “Solicité cooperación a mis colegas para poder reducirlo. En esos instantes se encontraba un motorista en su motocicleta de color azul, ignoro mayor antecedentes, y este motorista se había percatado que el tipo el cual me golpeó también había golpeado al adulto mayor. En ese momento le dice ‘oye weón, eres abusador’. Y este se gira y con un golpe de puño golpeó en el casco al motorista”.

Eso sí, al menos en esa declaración inicial, el guardia no arrojó mayores detalles del procedimiento en sí. Según revelan las imágenes, uno de los trabajadores habría puesto una rodilla en la parte posterior del cuello de Segovia.

“En esos instantes llegan mis colegas y logramos reducirlo y esposarlo, y de la nada veo un brazo y un casco del motorista antes agredido golpear a la persona que estaba esposada, retirándose del lugar”, agregó.

Finalmente, el guardia expuso que en ese caótico momento escuchó a la madre de Segovia gritar: “Hijo, quédate tranquilo que te vamos a llevar a poner tu medicina”. Sin embargo, “el detenido empieza a convulsionar”. Urra constató una lesión en su nariz ese día.

Por su lado, el adulto mayor que recibió un puñetazo en la cara por parte de Segovia también dio su versión a Carabineros. “Hoy lunes 15 de septiembre a las 16.00 aproximadamente concurro al ServiEstado ubicado en el Mall Plaza Vespucio y cuando pasaba por fuera del BancoEstado una persona masculina de la que no recuerdo vestimenta me propinó un golpe en la cara, por lo que caí al suelo. Luego me dio una patada en el cuerpo y las personas que estaban fuera del banco lo sacaron del lugar para evitar que me siguiera agrediendo. Escuchaba que a las personas que se le cruzaban los agredía, pero luego de mi agresión no vi nada más”, dijo.

Por último, ese mismo día, casi tres horas después de los hechos, su madre dijo ante Carabineros: “La puerta de ingreso sonó muy fuerte, razón por la cual mi hijo se descompensó producto de que sufre de esquizofrenia desde hace 7 años”.

La mujer también relató el episodio con el motorista. “En ese instante aproximadamente 8 guardias lo tiran al suelo para detenerlo. En ese instante, antes de que mi hijo cayera al suelo, un motorista que vestía de negro le propinó un golpe con el casco en su cabeza. Luego, después de 30 minutos aproximadamente que mantuvieron a mi hijo en el suelo boca abajo, veo que comenzaron a realizarle reanimación”.

