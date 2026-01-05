Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

La primera medición del año de la encuesta Plaza Pública Cadem entregó una radiografía de cómo los chilenos evaluaron los hitos, personajes y expectativas que marcaron el 2025.

Según los resultados, el Presidente electo José Antonio Kast (33%), su par estadounidense Donald Trump (33%) y el actual mandatario Gabriel Boric (20%) encabezan el listado de los personajes más relevantes para la ciudadanía.

Más atrás aparecen nombres del mundo político, cultural y del entretenimiento. El fallecido actor Héctor Noguera alcanza un 17%, reflejando el impacto transversal de su muerte en la opinión pública. Le sigue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 16%.

En las menciones, con un 14% se ubica el emblemático programa infantil 31 Minutos y la excandidata presidencial Jeannette Jara, consolidando su presencia tanto en el ámbito cultural como político.

Las noticias que definieron el 2025

En cuanto a los hechos informativos más importantes del año pasado, la encuesta posiciona en primer lugar el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, con un 37% de las menciones.

Muy de cerca aparece el caso de las licencias médicas, vinculado a la labor de la contralora Dorothy Pérez, con un 36%, evidenciando la sensibilidad ciudadana frente a los temas de probidad y uso de recursos públicos.

Otros hitos relevantes fueron la delincuencia y el crimen organizado (21%), la aprobación de la Reforma de Pensiones (17%) y la remoción de los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Diego Simpertigue, un episodio que tensionó al máximo la relación entre los poderes del Estado.

Optimismo en alza sobre el rumbo del país

Uno de los datos más llamativos del sondeo es el repunte en la percepción sobre el rumbo de Chile. En este contexto, un 49% (+3 puntos) de los encuestados cree que el país va por un buen camino, el nivel más alto registrado desde marzo de 2022.

A ello se suma que un 64% (+4 puntos) manifiesta expectativas positivas sobre el futuro del país, alcanzando su mayor registro desde marzo de 2018.

En el plano de la evaluación presidencial, la encuesta muestra que, en la última semana de diciembre, un 36% (+1 punto) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, mientras que un 57% la desaprueba.