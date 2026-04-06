Informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito: víctimas de homicidio registra caída de 14,2% respecto a 2025

Subsecretaría de Prevención del Delito afirma que existe una caída de 14,2% en cifra de víctimas de homicidios en 2026. (Imagen referencial)

El Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito informó sobre la evolución de los homicidios en el país y afirmó que existe una caída de 14,2% en el registro de víctimas de este tipo de crimen en lo que va del año respecto a 2025.

Al respecto, la subsecretaria Ana Victoria Quintana aseguró que “las cifras muestran una disminución en los homicidios que es relevante, pero que debe ser analizada con responsabilidad y en perspectiva”.

El estudio realizado indicó que, según los datos preliminares, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026 se registran 247 víctimas de homicidio a nivel nacional, lo que representa una disminución de un 14,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra más baja desde 2019.

La subsecretaria sostuvo que esto es respuesta al trabajo “sostenido” y “coordinado” entre las policías y el Ministerio Público. “Como gobierno nuestro foco está en consolidar esta tendencia, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, la prevención y la persecución penal, para seguir avanzando en mayor seguridad para las personas”, indicó.

En el documento se hace énfasis en torno al periodo desde el 11 de marzo, día que se realizó el cambio de mando presidencial, hasta ayer. E n ese lapso se contabilizan 63 víctimas de homicidio, ubicándose por debajo del promedio histórico registrado entre 2018 y 2025. Asimismo, se observa una disminución respecto del mismo periodo del año anterior, lo que da cuenta de una tendencia a la estabilización y contención de este delito.

Un segundo punto que se destaca en el estudio son las cifras de este delito durante el fin de semana que comprende Semana Santa: entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril se registraron 11 víctimas de homicidio, lo que implica una reducción de un 26,7% en comparación con igual periodo del año 2025. Se trata del fin de semana de Semana Santa con menor número de víctimas en los últimos cuatro años.

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito destacaron que “estos resultados se enmarcan en un despliegue operativo reforzado a nivel nacional, liderado por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que ha permitido fortalecer la prevención, el control territorial y la capacidad de respuesta frente a hechos de alta connotación pública”.