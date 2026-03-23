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    Subsecretario de Seguridad explica ante comisión posible reducción presupuestaria y afirma que no afectará temas “sensibles”

    Cerca de las 15.00 horas inició la instancia que tenía como objetivo recibir a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para que detallara el recorte de la cartera.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, expuso la posible reducción presupuestaria que harán en la cartera y afirmó que no afectará temas “sensibles”.

    Cerca de las 15.00 horas inició la instancia que tenía como objetivo recibir a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para que detallara el recorte de la cartera. “Se han hecho varios puntos, nos hicieron llegar destacando algunos puntos que quería abarcar esta comisión y en especial sobre el impacto del recorte del 3% y la situación de la Macrozona Sur”, indicó para luego dar la palabra al subsecretario Jouannet, que presentaría la situación.

    “Lo primero es señalar, y eso nos ha pedido la ministra, es que tanto la Subsecretaría de Prevención del Delito como la Subsecretaría de Seguridad Pública, en aquellas disminuciones que hagamos, no afecten naturalmente temas sensibles que tienen que ver con la seguridad del país”, comenzó explicando la autoridad.

    En esa línea, sostuvo que “lo que nosotros hemos garantizado y lo que garantizamos a esta comisión es que ninguno de los recortes que se hará tendrá que ver con temas sensibles que naturalmente afecten con la seguridad”.

    Dentro de los puntos que el Jouannet apuntó que tendrán una reducción en la Subsecretaría de Seguridad Pública están el programa BID de Fortalecimiento Seguridad Pública, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, un convenio con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Plan Calle Sin Violencia.

    Mientras que en la Subsecretaría de Prevención del Delito, los puntos que tendrán recortes serán el proyecto de sumo barrio prioritario, un convenio con el Ministerio de las Culturas y las Artes, un convenio con Carabineros.

    Además, desde institución uniformada presentaron al ministerio donde se pueden efectuar reducciones; dentro de ellos están gastos personales, proyectos de reposición, disminución respecto al Hospital de Carabineros —aclarando que es en gastos personales—.

    Por su parte, para la Policía de Investigaciones (PDI) también deberían tener una reducción en gastos personales y otros puntos que tienen vínculo con viáticos. Asimismo, la agencia de seguridad tendrá una disminución en sus gastos.

    Más sobre:Andrés JouannetTrinidad SteinertSeguridadcomisión de Seguridad CiudadanaCámara de Diputados

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